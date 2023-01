VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und DQS kooperieren bei Managementsystemzertifizierung (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Das VDE Institut und die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von

Managementsystemen DQS starten strategische Partnerschaft

- Qualität und Kosteneffizienz für Kunden weiter steigern

- Verlässlichkeit und Serviceorientierung stehen an erster Stelle



Ob Servicequalität, Qualitäts-, Umweltmanagement oder Arbeitsschutz: Durch die

Zertifizierung von Managementsystemen werden Schwachstellen in Unternehmen

erkannt und damit eine nachhaltige Entwicklung gefördert. Die Umsetzung eines

Audits stellt eine große Herausforderung dar und erfordert einen kompetenten

Umgang mit komplexen Sachverhalten.