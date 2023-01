Sichere KI in der Medizin TÜV-Verband wird Projektpartner bei TEF-Health

Berlin (ots) - EU-Projekt für die Prüfung von Medizinprodukten mit Künstlicher

Intelligenz. Einsatz innovativer Verfahren beschleunigen - Fehldiagnosen und

Diskriminierung vermeiden. TÜV-Organisationen bringen Expertise bei der Prüfung

und Zertifizierung von Medizinprodukten ein.



Der TÜV-Verband wird Partner des "EU TEF-Health Projekts". TEF-Health steht für

"Testing and Experimentation Facility for Health AI and Robotics" (tefhealth.eu)

(https://www.tefhealth.eu/) . Ziel des mit 60 Millionen Euro geförderten

Projektes ist es, Test-, Validierungs- und Zertifizierungsverfahren von

Produkten und Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen zu

entwickeln. "Der TÜV-Verband und das TÜV AI Lab arbeiten bei TEF-Health

gemeinsam mit Institutionen der europäischen Spitzenforschung an einem der

wichtigsten Zukunftsprojekte unserer Zeit", sagt Dr. Joachim Bühler,

Geschäftsführer des TÜV-Verbands. "Medizinprodukte mit Künstlicher Intelligenz

ermöglichen eine bessere Diagnostik und effektivere Behandlungsmethoden. Mit

entsprechenden Prüfverfahren gewährleisten wir die Sicherheit für die

Patient:innen, helfen das Risiko von Fehldiagnosen oder Benachteiligung

bestimmter Bevölkerungsgruppen zu reduzieren und bringen so medizinische

KI-Anwendungen schneller aus dem Labor ans Bett. Dafür müssten technische

Verfahren entwickelt und Zulassungsverfahren verbessert werden. "In realen

Testumgebungen sollen Parameter wie Funktionsfähigkeit, Cybersicherheit und

Zuverlässigkeit von Hard- und Software-Produkten mit Künstlicher Intelligenz

geprüft werden", sagt Bühler. Damit leisten die Projektpartner einen wichtigen

Beitrag für den KI-Standort Deutschland und Europa.