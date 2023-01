Der DAX notiert nahezu unverändert zum Wochenausklang bisher und hat damit das US-BIP vom Vortag eher positiv bewertet. Hier schwingt natürlich auch wieder die Sorge mit, dass die US-Notenbank FED weiterhin die Zinsen entsprechend anheben wird. Doch die positiven Tesla-Zahlen überschatteten diese Gedanken an der Wall Street.

Nachbörslich versetzte Intel dann aber der Börse einen Schock. Die Aktien fielen um 10 Prozent auf ein neues 7-Jahrestief und haben damit den Rückgang bei Umsatz und Gewinn reflektiert. Über die genauen Zahlen und Gründe sprechen wir heute mit unserem Händler Veith an dieser Stelle und legen ebenso dar, was die Analysten denken und ob man dies mit ASML vergleichen kann. Der Produzent für Maschinen zur Herstellung von Chips hatte zwei Tage zuvor gute Zahlen präsentiert und sieht positiv in die Zukunft.

Dies gilt auch für den deutschen Chipwert Infineon, der heute sogar im Plus notiert. Ist damit der gesamte Sektor etwas differenziert zu betrachten?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.