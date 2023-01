Wenn sich Hedgefonds an Unternehmen beteiligen, dann kommt meist Schwung in die Aktie. Denn egal, ob Elliot, Bridgewater oder Renaissance, die Hedgefonds haben in der Regel einige Milliarden Dollar im Gepäck und klare Ziele für die Unternehmen, an denen sie sich beteiligen. Von Kritikern werden die Hedgefonds gern als "Heuschrecken" bezeichnet, die das Unternehmen abgrasen und Geld herausziehen.

Hedgefonds wollen oft strategische Neuausrichtungen erreichen

Hedgefonds erfüllen eine wichtige Funktion am Kapitalmarkt. Denn ihr Einfluss gibt zuweilen den Anstoß für grundlegende Neuausrichtungen von Unternehmen, die danach deutlich erfolgreicher sind. Um Unternehmen zu strategischen Veränderungen bewegen und den Geschäftsverlauf kontrollieren zu können, beanspruchen Hedgefonds nicht selten Sitze im Aufsichtsrat.

Das Interesse von Hedgefonds und großen institutionellen Anlegern sorgt deswegen auch an der Börse immer wieder für Aufsehen. Schließlich bewegen diese „Dickschiffe“ oft die Aktienkurse, weil Anleger neue langfristige Perspektiven für erkennen, die in den Kursen eingepreist werden. Davon profitieren auch die Hedgefonds, weil ihre Beteiligungen wertvoller werden.

Ende 2022 verwalteten die auch als aktivistische Investoren bekannten Fonds ein gigantisches Vermögen von mehr als 4,7 Billionen US-Dollar. Dieses Kapital sucht Anlagemöglichkeiten. Eine Chance hat jetzt der Milliardär Paul Singer mit seinem Einstieg beim Software-Spezialisten Salesforce entdeckt und für Aufsehen gesorgt.

