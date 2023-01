Der Bärenmarkt im vergangenen Jahr bescherte den Kryptowährungen ein Horrorjahr. Daran hatte Tesla zu knabbern. Der E-Auto-Pionier schrieb den Wert seiner digitalen Vermögenswerte im vierten Quartal auf 184 Millionen US-Dollar ab. Seit Anfang des Jahres 2021 investierte der US-Autohersteller circa 1,5 Milliarden US-Dollar in die nach Marktkapitalisierung wertvollste Kryptowährung der Welt. Den Großteil seiner Bestände – mehr als 30.000 Bitcoins – stieß Tesla im zweiten Quartal 2022 ab. Im Nachhinein kann man sagen, dass Elon Musk mit diesem Verkauf größere Verluste vermied, bevor der brutale Bärenmarkt zuschlug.

Doch Tesla erlebte schon bessere Zeiten mit seinen Bitcoins. So profitierte das Unternehmen von der Rallye im November 2021, als der Bitcoin sein Allzeithoch bei knapp unter 70.000 US-Dollar markierte. Es macht den Anschein, dass Elon Musk wieder an bessere Zeiten für Kryptos glaubt. Doch bis es so weit ist, muss Tesla den Wert der Vermögenswerte weiterhin abschreiben, solange die Preise unter dem Kaufpreis von rund 30.000 Dollar pro Stück liegen. Dass Tesla seinen Bestand nicht veräußerte, als der Bitcoin bei unter 16.000 US-Dollar stand, spricht für ein langfristiges Investment.