CUXHAVEN (dpa-AFX) - Das Bieterrennen um das momentan von der US-Investmentbank Morgan Stanley gehaltene Aktienpaket am Windpark-Projektentwickler PNE geht offenbar in die heiße Phase. In der letzten Runde verhandle der Großaktionär nur noch mit Infrastrukturfonds, berichtete die "Wirtschaftswoche" (Wiwo) am Freitag unter Berufung informierte Kreise. Dabei konkurriere der australische Infrastrukturspezialist Macquarie mit einem Vehikel des weltgrößten US-Fondsverwalters Blackrock. Beide Offerten bewerten PNE demnach insgesamt mit einem Wert, der über dem aktuellen Börsenwert von 1,5 Milliarden Euro von PNE liegt.

Die PNE-Aktie zog am Freitag kurz um 3,3 Prozent an, kam anschließend aber wieder zurück und notierten mit 20,35 Euro noch 1,85 Prozent im Plus. "Weder PNE, noch Morgan Stanley reagierten zunächst auf die kurzfristige Bitte um ein Statement."