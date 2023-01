Elektros startet Machbarkeitsstudie für Lithiumbergbauprojekt in Sierra Leone

Wie Elektros mitteilt, finden seit kurzem Verhandlungen über eine mögliche Beteiligung oder eine Erschließungsvereinbarung für ein neues Lithiumbergbauprojekt im afrikanischen Sierra Leone statt.

Das Unternehmen hat eine Machbarkeitsstudie für das Projekt eingeleitet und wird die Aussichten für eine Erschließung der Mine als Lithiumlieferant für ausgewählte Verarbeitungspartner oder Batteriehersteller sondieren. Ein Teil der Lithiumlieferungen könnte möglicherweise auch für eine zukünftige Batterieproduktion unter dem Dach von Elektros reserviert werden.

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie wird das Unternehmen voraussichtlich eine Absichtserklärung im Hinblick auf die nächste Phase der Erschließungsverhandlungen unterzeichnen.

Die jährliche Lithiumnachfrage wird laut Schätzungen bis zum Jahr 2025 rund 1,5 Millionen (metrische) Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent erreichen und bis 2030 auf über 3 Millionen Tonnen anwachsen. Bei dieser Prognose für 2025 ist damit zu rechnen, dass sich der Bedarf des Jahres 2021 verdreifachen wird.

Elektrofahrzeuge (EVs) könnten im Jahr 2030 rund 84 % des gesamten Lithiumbedarfs für sich beanspruchen, der im Jahr 2021 noch bei 55 % lag. Der Rest der Nachfrage dürfte auf Unterhaltungselektronik, Energiespeicherung und andere industrielle Anwendungen entfallen.

Herr Shlomo Bleier, der CEO von Elektros, Inc., ist schon seit mehr als 35 Jahren in der Bergbaubranche tätig und hat in den vergangenen zehn Jahren auch für Betriebsanlagen in Brasilien und Sierra Leone gearbeitet.

Zwischen 1993 und 1999 war er bei der Firma Simcha Diamond Ltd. in Brasilien beschäftigt, wo er sich sehr erfolgreich der Förderung von Gold und Diamanten widmete. Zwischen 2000 und 2004 war er in der afrikanischen Republik Sierra Leone Partner bei der S & T Mining Group, Ltd. und dort in leitender Funktion für die Betriebsverwaltung verantwortlich. Von 2005 bis 2015 war Herr Bleier aktiv mit der Leitung verschiedener Bergbauprojekte in der afrikanischen Republik Sierra Leone betraut.