ReLive Biotechnologies, Ltd. schließt den Kauf von Vermögenswerten der Co.Don AG und eine von SHC geleitete Serie-A-Finanzierung ab und untermauert sein Ziel, weltweit führender Anbieter von regenerativen Therapien zu werden

NANJING, China, 25. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Nachdem die Branche für Tissue Engineering und regenerative Medizin in den letzten Jahren weltweit ein enormes Potenzial in der klinischen Praxis gezeigt hat, steht der chinesische Blue-Ocean-Markt für die erste Übernahmewelle bereit.

ReLive Biotechnologies, Ltd. („ReLive" oder das „Unternehmen"), ein führender Akteur in der Branche, gibt bekannt, dass er die Übernahme aller operativen Vermögenswerte des in Deutschland börsennotierten Biotechnologieunternehmens Co.Don AG (CNW.DF) (die „Übernahme") abgeschlossen hat und die weltweiten Patentrechte an dessen Vorzeigeprodukten „Spherox" und „Chondrosphere" übernommen hat. „Spherox" ist eine der beiden einzigen zugelassenen Zelltherapien für die regenerative Behandlung von Gelenkknorpeldefekten weltweit. Sie wurde 2017 von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für den Vertrieb in Europa zugelassen.