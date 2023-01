Brand Phishing Report Q4 2022 Yahoo ist die am häufigsten nachgeahmte Marke

San Carlos, Kalifornien (ots) - Check Point® Software Technologies Ltd.

(https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter

von Cyber-Sicherheitslösungen, hat seinen Brand Phishing Report für das vierte

Quartal 2022 veröffentlicht. Der Bericht hebt die Marken hervor, die von

Cyberkriminellen bei ihren Versuchen, persönliche Informationen oder

Zahlungsdaten zu stehlen, im letzten Quartal des vergangenen Jahres am

häufigsten imitiert wurden.



Yahoo war im vierten Quartal 2022 die Marke, die am häufigsten für

Phishing-Angriffe missbraucht wurde. In den Phishing-E-Mails wird der Zielperson

glaubhaft dargelegt, dass sie ein von Yahoo organisiertes Preisgeld im Wert von

Hunderttausenden von Dollar gewonnen habe. Anschließend wird der Empfänger

aufgefordert, seine persönlichen Daten und seine Bankverbindung mitzuteilen,

damit das vermeintliche Preisgeld überwiesen werden kann.