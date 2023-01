Kein Geld mehr an das Finanzamt verschenken - 5 Ansätze, wie Unternehmer ihre Steuerlast reduzieren (FOTO)

Kaiserslautern (ots) - Miriam Pioch ist Steuerberaterin und Inhaberin der

Steuerpreneure Deutschland Steuerberatungsgesellschaft mbH, einer auf die

Steueroptimierung von Unternehmen spezialisierten Steuerberaterkanzlei.

Gemeinsam mit ihrem Team berät die Gründerin und Steuerexpertin

Einzelunternehmer, Dienstleister und Kapitalgesellschaften dabei, wie sie

gegenüber den Finanzbehörden das Beste aus ihrer steuerlichen Veranlagung

herausholen.



Erfolg ist das Ziel eines jeden Unternehmers. Doch mit dem wachsenden Business

und den steigenden Umsätzen erhöht sich auch die Steuerlast. Zwar klagen viele

Unternehmer darüber, sehen die teilweise enormen Summen jedoch als Preis des

eigentlichen wirtschaftlichen Erfolgs. "Ganz so einfach hinnehmen müssen sie die

Last allerdings nicht", mahnt Miriam Pioch. "Schließlich schöpfen nur die

wenigsten ihre Möglichkeiten im deutschen Steuersystem aus." Als erfahrene

Steuerberaterin und Inhaberin der Steuerpreneure Deutschland

Steuerberatungsgesellschaft mbH weiß sie, wie Unternehmen durch steueroptimierte

Strukturen viele Abgaben sparen und das Geld gewinnbringend in ihr Business

reinvestieren können. Wie Unternehmer ihre Steuerlast effektiv reduzieren

können, hat Miriam Pioch im Folgenden zusammengefasst.