Alles in allem herrscht laut Börsianern daher Optimismus, dass die Fed am kommenden Mittwoch ihr Zinsstraffungstempo verringern wird. Nach mehreren kräftigen Anhebungen um 0,75 Prozentpunkte im vergangenen Jahr und einem Schritt um 0,5 Punkte im Dezember wird mit einer Zinsanhebung um 0,25 Punkte gerechnet./ck/nas

NEW YORK (dpa-AFX) - Ungeachtet eines sehr schwachen Ausblicks des Chip-Riesen Intel sind die US-Börsen am Freitag nach einem minimal schwächeren Handelsstart ins Plus gedreht. Der Blick der Anleger richtet sich nach weiteren an diesem Tag veröffentlichten Konjunkturdaten wohl vor allem zunehmend auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer