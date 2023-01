Alpha Variance Solutions GmbH gibt Abschluss von Phase 1 der Implementierung im NGO-Bereich bekannt

New York und Berlin (ots/PRNewswire) - Die Alpha Variance Solutions GmbH (AVS)

freut sich, den Abschluss der Phase 1 der Vorbereitung der Liveschaltung von

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations in Zusammenarbeit mit unserem

Kunden Stephanus-Stiftung in Berlin bekannt zu geben. Nach Monaten der Analyse,

der Planung, des Designs, der Entwicklung und Implementierung haben wir unser

gemeinsames Ziel erreicht: Wir ermöglichen es dieser renommierten

Nichtregierungsorganisation, ihre Technologielandschaft zu modernisieren und

ihre Mission weiter voranzutreiben, indem sie in den Genuss der Produktivitäts-

und Effizienzsteigerungen kommt, die sich aus der Nutzung von Dynamics 365

Finance & Operations ergeben, um die entscheidenden Geschäftsfunktionen zu

unterstützen, die es der Stiftung ermöglichen, ihre Ziele zu erreichen.



Wir möchten uns bei Herrn Harald Thiel für seine Federführung und seine

Bemühungen bedanken, dies im Rahmen der NGOs, für die er sich in Deutschland

einsetzt, verfügbar zu machen. Ebenso bei Frau Vivien Haase und Herrn Jasper

Grimbo, den Projektleitern der Stephanus-Stiftung, die gemeinsam dieses

Unterfangen zu einem Erfolg gemacht haben.