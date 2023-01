ANNE WILL, am 29. Januar 2023 um 21 45 Uhr im Ersten: / Leopard-Panzer für die Ukraine - Die richtige Entscheidung? (FOTO)

München (ots) - Seit dieser Woche steht fest: Deutschland will der Ukraine

Leopard-2-Panzer zur Verfügung stellen. Zudem wird die Bundesregierung anderen

Verbündeten genehmigen, ebenfalls diesen Panzertyp zu liefern. Der

Verteidigungsminister bezeichnet die Entscheidung als "historisch". Wie wird der

Einsatz der Kampfpanzer den Kriegsverlauf beeinflussen? Birgt die Lieferung auch

eine Gefahr für die Verbündeten? Die Ukraine fordert bereits weitere Waffen,

u.a. Kampfflugzeuge. Wo verlaufen bei der militärischen Unterstützung jetzt die

"roten Linien"? Und: Hat Bundeskanzler Olaf Scholz in den vergangenen Wochen

international Vertrauen verspielt oder - im Gegenteil - diplomatisches Geschick

bewiesen?



Zu Gast bei Anne Will: