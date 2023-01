Lieferkettengesetz SCHUMANN launcht KYBP Software Lösung

GÖTTINGEN (ots) - Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG) nimmt seit

Januar Unternehmen in die Pflicht, Compliance Risiken ihrer Lieferanten zu

bewerten und zu monitoren. SCHUMANN bietet dazu jetzt die Softwarelösung Know

Your Business Partner - KYBP. Durch ein automatisiertes Screening der

Geschäftspartner wird die Erfüllung der Sorgfaltspflichten sicherstellt.



Seit Januar gilt das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG).

Dieses verpflichtet Unternehmen ab einer Größe von 3.000 Mitarbeitenden,

bestimmte Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Ab 2024 greift es für Unternehmen

bereits ab 1.000 Mitarbeitenden. Noch in diesem Jahr wird ein Lieferkettengesetz

auf EU-Ebene nachgezogen und betrifft weit mehr Unternehmen: Nicht nur

europäische, sondern auch in der EU tätige Unternehmen aus Drittstaaten ab 500

Mitarbeitenden werden in absehbarer Zeit in die Pflicht genommen.