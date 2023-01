Ross Energy und Fidelis New Energy schließen exklusive Partnerschaft zur CO2-Speicherung in Dänemark

KOPENHAGEN, Dänemark, und HOUSTON, 27. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Ross Energy („Ross Energy") und Fidelis New Energy, LLC („Fidelis") haben eine exklusive Partnerschaft für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Onshore-CO2-Speichernetzen in Dänemark und Südschweden geschlossen. Die Partnerschaft dient ausschließlich der Bewertung des Untergrunds, der Charakterisierung der Lagerstätten, der Durchführung von Tests und seismischen Untersuchungen sowie der Entwicklung von Kohlenstoffspeicherfeldern in den betreffenden Gebieten.

Fidelis entwickelt den Norne Carbon Storage Hub, ein Onshore-CO2-Speichernetzwerk in Dänemark, der die attraktiven Untergrundeigenschaften des Landes für die nationale und internationale CO2-Speicherung nutzt. Dieses Netzwerk bietet CO2-emittierenden Unternehmen die Möglichkeit, auf kosteneffiziente und sichere Dekarbonisierungsoptionen zuzugreifen und wird Dänemark und anderen Ländern helfen, die ehrgeizigen Klimaziele für 2030 und 2050 zu erreichen. Das Projekt sieht vor, bis 2026 mit der Injektion von CO2 in Onshore-Speicherstrukturen zu beginnen und strebt die Injektion von 20 Millionen Tonnen pro Jahr oder mehr bis 2030 an. Der Norne Carbon Storage Hub wird in der Lage sein, CO2 aus lokalen CO2-Quellen über eine Pipeline und aus internationalen CO2-Quellen über den Transport per Schiff an mehreren Empfangsanlagen aufzunehmen.

Fidelis hat Ross Energy als alleinigen Full-Service-Partner für das Bohrlochmanagement und die Erschließung des Untergrunds für die aktuellen CO2-Speicherprojekte von Fidelis in Dänemark sowie für weitere von Fidelis entwickelte Projekte in Dänemark und Südschweden ausgewählt. Ross Energy hat Fidelis als exklusiven Partner für zukünftige Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung („CCS") in dieser Region ausgewählt. Diese Partnerschaft schafft ein einheitliches Modell für Projektmanagement und -ausführung, um die CO2-Speicherung in Dänemark sicher zu implementieren und zu optimieren.

„Ross Energy hat durchweg eine branchenführende technische Kompetenz in Bezug auf die Kohlenstoffspeicherung und ein unvergleichliches Wissen über den dänischen Untergrund bewiesen, was perfekt zum Entwicklungsansatz von Fidelis für den Norne Carbon Storage Hub passt", sagte Pete Hollis, Global Head of Carbon Management bei Fidelis.

Ulrik Weuder, Leiter des Europäischen Büros von Fidelis, fügte hinzu: „Unsere Teams haben ein hohes Maß an kultureller Übereinstimmung und das Fidelis-Team freut sich darauf, die Partnerschaft fortzusetzen, während wir weitere Möglichkeiten in Dänemark, Südschweden und im restlichen Europa entwickeln."