NEW YORK (dpa-AFX) - Ein laut der Deutschen Bank "bemerkenswert schwacher Quartalsausblick" hat am Freitag die Aktien des Prozessorenherstellers Intel schwer belastet. Anleger wandten sich lieber den Papieren des Wettbewerbers AMD zu. KLA , ein Zulieferer für die Halbleiter-Industrie, enttäuschte ebenfalls mit seiner Prognose für das laufende Geschäftsquartal, sodass zahlreiche Anleger dem US-Halbleiterbereich den Rücken zukehrten und Aktien abstießen.

Intel traf es besonders schwer: Die Papiere sackten am Ende der Nasdaq 100 um 7,5 Prozent auf 27,82 US-Dollar ab. Zum Handelsstart war es noch zeitweise prozentual zweistellig abwärts gegangen. Ein Plus von etwas mehr als fünf Prozent seit Jahresanfang steht damit aber immer noch zu Buche. Angesichts der Kursentwicklung seit dem Frühjahr vor zwei Jahren, als die Aktie nicht weit von ihrem Rekordhoch bei knapp unter 70 Dollar notierte, ist das jedoch nur ein schwacher Trost. AMD dagegen zogen am Freitag um 1,1 Prozent auf 76,01 Dollar an und haben somit seit dem Jahresbeginn etwas mehr als 17 Prozent zugelegt.