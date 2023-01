fuseproject expandiert auf internationaler Ebene mit der Gründung von fusedigital, einer brandneuen Agenturabteilung, die sich der Bereitstellung innovativer, digitaler Erlebnisse widmet

Seite 2 ► Seite 1 von 3

San Francisco (ots/PRNewswire) - Die Nachricht folgt auf die Übernahme vonMindshaker, einer in Lissabon ansässigen Agentur für digitales Design, durchfuseprojecthttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3767190-1&h=1955887882&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3767190-1%26h%3D1291057164%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fuseproject.com%252F%26a%3Dfuseproject&a=fuseproject , (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3767190-1&h=3064907261&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3767190-1%26h%3D1485586495%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fuseproject.com%252F%26a%3D%252C&a=%2C) das von dem preisgekröntenInnovator Yves Béhar im Jahr 1999 gegründete, branchenführende multidisziplinäreDesignstudio, gab heute die Einführung eines neuen Geschäftsbereichs bekannt, https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3767190-1&h=1851001363&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3767190-1%26h%3D2760118689%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fuseprojectdigital.com%252F%26a%3Dfusedigital&a=fusedigital , eindigitales Dienstleistungsangebot, das erstklassige Produkte und Erlebnisseentwickeln wird. Die Initiative wurde durch die strategische Übernahme vonMindshaker, einer in Lissabon ansässigen Digitalagentur, ermöglicht. DieserSchritt stärkt die Fähigkeit von fuseproject, digitale Erlebnisse, Innovationenund Design durch enge Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von UI, UX undFront-End-Entwicklung umzusetzen. Bedeutend ist, dass fuseproject durch dieÜbernahme nun auch eine größere internationale Präsenz in Europa hat.Mit dem Hauptsitz in Lissabon - einer Stadt, die die Grenzen des modernen,innovativen Denkens verschiebt und gleichzeitig in der klassischen europäischenKultur verwurzelt ist - stellt die Gründung des digitalen Büros eine bedeutendeinternationale Expansion für fuseproject dar und stärkt die globale Ausrichtungder Marke für ihre internationale Kundenliste, zu der Samsung, L'Oréal undHerman Miller sowie ein Portfolio von branchenführenden Start-up-Kunden gehören."Es ist die einzigartige Fähigkeit von fuseproject, kulturelle Veränderungen zuantizipieren und strategisch darauf zu reagieren, die es uns ermöglicht hat, zudem branchenführenden, grenzüberschreitenden Studio zu werden, das wir heutesind", erklärt Yves Béhar, Gründer und Creative CEO von fuseproject. "Im Laufeder Jahre hatte ich das Vergnügen, den kreativen Geist, der in Lissabon und demangrenzenden Caparica pulsiert, aus erster Hand zu erleben. Es ist dieseraufgeschlossene Geist, der innovativen Ideen vorausgeht und mich dazu