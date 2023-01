Nicht nur meckern, machen, Kommentar zur Fachkräftelücke von Anna Steiner

Frankfurt (ots) - Der Fachkräftemangel ist in Deutschland längst eines der

drängendsten Probleme. Zigtausende Software-Experten fehlen, Zehntausende

Erzieher. Aber auch Metallarbeiter und Helfer in allen möglichen Berufen sind

knapp. Das Gejammer der Unternehmen ist riesig: Wir finden keine Mitarbeiter.

Die Forderung an die Politik ist laut: Fördert die Ausbildung, stärkt die

Zuwanderung! Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat das Problem auf dem

Schirm: Die Ausbildungsgarantie und die Reform des

Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sind nur zwei Beispiele dafür. Und das ist

richtig so.



Dass nach wie vor in vielen Berufen die Bedingungen so unterirdisch sind, dass

man keinem Schulabgänger übelnehmen kann, wenn er sich für einen anderen Weg

entscheidet, das ist nicht richtig. Dass fast jeder zweite Job nicht einmal

wenigstens nach einem Tarifvertrag bezahlt wird, ist nicht richtig. Und dass

Auszubildende und Berufseinsteiger an Wochenenden jobben gehen müssen, um

überhaupt die Miete bezahlen zu können, erst recht nicht. Das aber ist nicht

Aufgabe der Politik, sondern der Unternehmen.