Modern Meat erhält staatlichen Zuschuss für neue Linie an veganen Meeresfrüchten

VANCOUVER, BC, 27. Januar 2023 /IRW-Press/ Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Hersteller von preisgekrönten pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich zu berichten, dass Modern Meat Inc. („Modern Meat“), ein Portfoliounternehmen von Modern Plant-Based Foods, Ende des Jahres 2022 einen staatlichen Zuschuss zu den Forschungs- und Entwicklungskosten für sein neues Projekt „Vegan Seafood“ (in etwa: vegane Meeresfrüchte) erhalten hat.

Wie bereits berichtet, befindet sich das Unternehmen seit mehreren Monaten in der Forschungs- und Entwicklungsphase mit einem Co-Packer, um sicherzustellen, dass dessen Anlage die Modern-Produkte in der erforderlichen Qualität und gemäß den Anforderungen des Unternehmens produzieren kann, insbesondere im Hinblick auf innovative Produkte im Portfolio wie Modern Crab Cake. „Wir haben von Anfang an großes Vertrauen in unsere Produkte gehabt, und wir freuen uns sehr, dass die Regierung die Aussichten für unsere Produkte ebenfalls positiv einschätzt. Wir sind entschlossen, unsere Geschäftsziele weiter zu verfolgen, und diese Leistung ist eine Vorschau auf unsere Pläne für 2023. Es ist nicht einfach, an staatliche Zuschüsse zu kommen, und wir haben uns mit Kontakten aus der Industrie beraten, sodass unser Antrag auf Bewilligung diese Mittel erfolgreich war“, erklärt Avtar Dhaliwal, Chief Executive Officer von Modern Plant Based Foods. „Dies wird den Großteil der Gemeinkosten für das anfängliche Projekt verringern, und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin alle möglichen Ressourcen zu nutzen, um die Effizienz für die Entwicklung unserer Wachstumspläne aufrechtzuerhalten. Unter anderem wollen wir fortlaufend weitere Zuschüsse für zukünftige Projekte beantragen.“

Die Marktlandschaft für vegane Lebensmittel ändert sich je nach den Kaufgewohnheiten der Verbraucher und den Trends auf dem Markt; die Gesamtnachfrage wächst jedoch weiter. Der globale Markt für vegane Lebensmittel wurde im Jahr 2019 auf 11300 Millionen USD geschätzt und wird bis Ende 2026 voraussichtlich 16440 Millionen USD erreichen; dies entspricht einer durchschnittlichen Wachstumsrate pro Jahr (CAGR) von 5,4 % zwischen 2021 und 2026.[i]