Osnabrück (ots) - Wirtschaftsweise Grimm: Steigender Gasverbrauch durch sinkendePreise könnte gefährlich werden"Kommender Winter wird auf jeden Fall herausfordernd!" - LNG-Kapazitäten reichenerst ab 2024Osnabrück. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat vor Gasknappheit durchsteigende Verbräuche gewarnt. Es sei "gut vorstellbar", dass wegen dergesunkenen Großhandelspreise vor allem die Industrie wieder deutlich mehr Gasverbrauche, und "das wäre mit Gefahren verbunden in der aktuellen Situation",sagte Grimm im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Bis zumkommenden Winter muss es oberste Priorität haben, einen Puffer zu behalten, umauf eine angespanntere Versorgungslage reagieren zu können. Da muss unterUmständen auch die Bundesregierung Anreize setzen, damit weiterhin Gas gespartwird."Durch das Ende des Corona-Lockdowns in China komme auch von dort die Nachfragezurück, sagte die Energieexpertin und Regierungsberaterin der "NOZ". Auchdeswegen werde der kommende Winter "auf jeden Fall herausfordernd". Erst "ab2024" sei zu erwarten, dass die Kapazitäten für den Flüssiggas-Importausreichen, um die Lage zu entspannen, so Grimm weiter. Die Preise würden sichallerdings auch dann noch "auf einem höheren Niveau einpendeln als vor derKrise".