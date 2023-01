Am Donnerstag machte die Regierung vom US-Bundesstaat New York die feierliche Bekanntmachung, dass Zinc8 Energy Solutions Inc. (CSE: ZAIR; WKN: A2P15E; Börsenwert: $37 Mio. CAD) staatliche Zuschüsse und zusätzliche Unterstützung erhält, um seinen Produktionsstandort in New York aufzubauen. Die vollständigen Pressemitteilungen (frei übersetzt ins Deutsche) der Gouverneurin Kathy Hochul und Zinc8 sind weiter unten verfügbar.

Die Pressekonferenz der US-Regierung erfolgte am Donnerstagmorgen, zu welcher Zeit die Zinc8-Aktie vom Handel ausgesetzt war :



Quelle: https://youtu.be/YrrfcijAfLk

Kurze Zeit später veröffentlichte Zinc8 eine Pressemitteilung, woraufhin die Aktie wieder für ein paar wenige Stunden zum Handel zugelassen wurde. Im Laufe des Tages und vor allem nach Börsenschluss folgten die ersten Beiträge im US-Fernsehen: Siehe TV-Video-Zusammenschnitte hier, hier, hier, hier, hier und hier.

Folgende Medienartikel über Zinc8 sind bisher veröffentlicht worden: Siehe hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier und hier. Weitere TV- und Medienberichte sollten in den nächsten Tagen folgen, wodurch sich die Bekanntheit von Zinc8 stark erhöhen wird.

Zinc8 CEO, Ron MacDonald, gab am Freitag folgendes Interview :



Quelle: https://youtu.be/4wv6lQMS0_I

Am Mittwoch, einen Tag vor der offiziellen Bekanntmachung, veröffentlichte der in den USA bekannte Analyst Keith Schaefer einen "Teaser", dass er am Donnerstag einen Artikel veröffentlichen würde. Einigen seiner Leser war offensichtlich sofort klar, dass es sich um Zinc8 handelt, weswegen die Aktie bereits am Mittwoch unter hohem Handelsvolumen anstieg. Sein lesenswerter Artikel über Zinc8 kann hier auf seiner Webseite eingesehen werden, der untenstehend frei ins Deutsche übersetzt wurde und einen guten Überblick über Zinc8 und die Bedeutung der Donnerstag-Bekanntmachung gibt, wobei er betont, dass dies erst der Anfang von Regierungszuschüssen war (weitere nicht-verwässernde Fördersummen werden in Kürze erwartet, wie z.B. die am 31. Januar erwartete Genehmigung von $10 Mio. über die Ausgabe von "Bonds"):

ZINC8 IST DER SCHLÜSSEL ZUR ENERGIESPEICHERUNG FÜR ERNEUERBARE ENERGIEQUELLEN

$9 Mio. USD vom Bundesstaat New York

Zinc8 Energy Solutions (ZAIR-CSE / ZAIRF-OTCQB) hat die beste Energiespeicherlösung für 50.000 große Gebäudeeigentümer in New York City, die sich beeilen, das lokale Gesetz 97 des städtischen Gesetzes "Climate Mobilization Act" einzuhalten.

Jeder in New York sieht das – deshalb konnte Zinc8 heute Morgen verkünden, dass Empire State Development zugestimmt hat, bis zu $9 Mio. USD an leistungsbezogenen Steuergutschriften aus dem Excelsior Jobs Program bereitzustellen, um die Lösung so schnell wie möglich betriebsbereit zu machen. NEUN MILLIONEN US-DOLLAR.

Das validiert ihre Technologie, ihr Geschäft – und wie groß die Nachfrage des Marktes und der Politik nach einer echten Energiespeicherlösung ist! Das ist ein enormer Rückenwind!

Industrie und Regierung scharen sich um Zinc8, um es zum Erfolg zu führen. Sowohl die New Yorker Gouverneurin Hochul als auch der New Yorker Senator Chuck Schumer haben Pressemitteilungen zum Umzug von Zinc8 im Bundesstaat nach New York veröffentlicht.

Das New Yorker Klimaschutzgesetz "Climate Act" sieht vor, dass der Staat bis 2030 insgesamt 70% Strom aus erneuerbaren Energien und bis 2040 100% emissionsfreien Strom erzeugt. Bis 2030 sollen 6 GW an Energiespeichern installiert werden. Zinc8 wurde bereits in 2 verschiedenen Wettbewerben in New York zum Klassenbesten erklärt.

Die Entwicklungskurve von Zinc8, die Installationskurve – alles wird sich jetzt beschleunigen. Und die Aktie steht bei 24 Cent.

Jeder sieht die Vorteile – niedrige Kosten, fast keine Wärme, jahrelange volle Ladung/Entladung und selbst dann muss nur der kostengünstige Elektrolyt ausgetauscht werden ... und wenn ich sage "kostengünstig", dann meine ich damit VIEL niedrigere Kosten pro Kilowattstunde. Erinnern Sie sich an diese Grafik von gestern?



Vollbild

Angesichts dieser Kosteneinsparungen wird Zinc8 geliebt, und zwar vom NYC Department of Buildings, vom Real Estate Board of New York, von der Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, und vom Senator des Bundesstaates New York – und Mehrheitsführer im Senat – Chuck Schumer.

Sicher. Günstig. Aus den USA. Die Technologie von Zinc8 ist der Schlüssel – vielleicht DER SCHLÜSSEL – zur Nutzung erneuerbarer Energien für Tausende von Gebäuden in New York und in den gesamten USA.

Und die Aktie kostet 24 Cents, mit Millionen Dollar auf der Bank, bevor sie überhaupt angefangen haben.

Aber gestern habe ich Ihnen nicht gesagt, wie lukrativ dies für Zinc8 sowohl kurzfristig als auch langfristig sein könnte.

Noch einmal: Für fast alle Gebäude in New York, die größer als 2323 Quadratmeter sind, gelten ab 2024 Emissionsgrenzwerte.

Vermietern drohen GROSSE Strafen, wenn sie die CO2-Obergrenzen nicht einhalten, was für diese Vermieter unannehmbare finanzielle Einbußen bedeuten wird.

24 US-Bundesstaaten haben sich zum Ziel gesetzt, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, sodass dies für einige Jahrzehnte ein Multi-Milliarden-Dollar-Markt sein wird. Im Bundesstaat New York gilt jedoch eine dringende Frist bis 2024. Die Zeit für New Yorker Gebäudeeigentümer ist knapp, um die richtige Lösung zu finden und zu installieren.

Das ist eine Menge Geld, das sehr schnell ausgegeben werden wird. Das macht den "Business Case" für Zinc8 SEHR überzeugend.

Heute Morgen haben wir gesehen, dass riesige Finanzierungsmechanismen eingerichtet wurden, um diese Speicher sehr schnell bereitzustellen:

1. Es gibt Bundes-, Landes- und Kommunalprogramme in Milliardenhöhe.

2. Es gibt weitere Programme in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar.

3. Es gibt sogar solche in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar.



Vollbild

Diese $9 Millionen US-Dollar sind nur EINE von mehreren möglichen Finanzierungsquellen. Diese Finanzierung erfolgt sowohl im Voraus als auch in Form von Steuergutschriften im Nachhinein. Der Mehrheitsführer im Senat, Schumer, der in diesem Jahr eine eigene Pressemitteilung zu Zinc8 herausgegeben hat, hat öffentlich erklärt, dass seine Adminsitration Zinc8 dabei helfen wird, den bestmöglichen Nutzen aus diesen Programmen zu ziehen. DER HEUTIGE TAG WAR EIN GUTER ANFANG.

Ich hoffe, Sie sehen, wohin das führt – und zwar schnell. Es gibt ein Problem mit einer Frist. Zinc8 hat die Lösung, und jetzt hat es lautstarke Freunde in hohen Positionen.

Der Clou an der Sache ist: Wenn Sie ein qualifizierter Hersteller von Energiespeichern sind, kommen Sie automatisch in den Genuss von Fördermitteln. Ein Teil dieser $60 Milliarden US-Dollar an Fördermitteln steht im Voraus zur Verfügung, ein anderer Teil in Form von Steuergutschriften (die gegen bares Geld verkauft werden können!).

Habe ich schon erwähnt, dass diese Aktie diese Woche 24 Cent kostet? Und Zinc8 hat bereits Millionen Dollar auf der Bank, bevor eines dieser nicht-verwässernden Finanzierungsprogramme anläuft?

Und Leute, dieses Geld kommt zu dem hinzu, wofür sie ihre Energiespeichereinheit verkaufen; das geht über ihr reguläres Geschäft hinaus.

"Wir haben großes Glück, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt in dieser Position befinden", sagte Ron MacDonald, CEO von Zinc8, in einem Interview mit mir.

Nun, MacDonald und sein Team müssen diesen Plan noch umsetzen. Aber der Staat New York und sein Mandat für 2024 sowie diese nicht-verwässernden Kapitalquellen haben Zinc8 den roten Teppich ausgelegt. MacDonald ist ein ehemaliger Bundespolitiker in Kanada, er spricht also die Sprache von Hochul und Schumer.

ZINK IST MÖGLICHERWEISE DER HEILIGE GRAL DER ENERGIESPEICHERUNG

Die Zink-Luft-Energiespeicherung ist so einfach – Zink und Sauerstoff –, aber es bedurfte jahrelanger Forschung durch das Zinc8-Team, um sie für die Industrie in großem Umfang nutzbar zu machen.

Und so funktioniert es:

1. Strom aus dem Netz oder aus einer erneuerbaren Quelle lädt Zinkpartikel in der firmeneigenen Maschine auf, dem Zink-Regenerator. Sauerstoff ist das einzige Nebenprodukt.

2. Die Zinkpartikel fließen in den Lagertank und werden in einem Kaliumhydroxid (KOH)-Elektrolyt aufbewahrt, bis sie benötigt werden.

3. Wenn Strom benötigt wird, werden die Zinkpartikel in den "Power Stack" geleitet, wo sie erneut mit Sauerstoff vermischt werden, um Strom zu erzeugen. Das Nebenprodukt Zinkoxid (ZnO) wird zur späteren Regenerierung in den Lagertank zurückgeführt.

Billig, langlebig (für immer!) und sicher (fast keine Hitze!). Nach Millionen von Lade- und Entladevorgängen gibt es in der Zinc8-Energiespeicherbatterie KEINEN Verlust an Ladekapazität, NULL VERLUST.

Und die Hauptbestandteile von Zink-Luft-Batterien sind reichlich vorhanden, was die Kosten niedrig hält. Die Preise für Lithium sind in die Höhe geschossen – für Zink nicht so sehr. Luft bleibt kostenlos. Wenn es um Inputkosten geht, ist kostenlos gut.

Zink-Luft-Batterien sind auch sicherer, weil sie nicht entflammbar sind (haben Sie die brennenden Lithiumbatterien in Teslas gesehen?) und ungiftig sind.

Aber das Entscheidende ist, dass es für Energie mit langer Lebensdauer keinen Vergleich auf Kostenbasis gibt. Kein Vergleich.

SCHLUSSFOLGERUNG: New York ist der Katalysator, aber die Zukunft ist ÜBERALL

Die kurzfristige Einnahmequelle für Zinc8 ist offensichtlich. Das wird der Ansturm von Zehntausenden von Gebäuden sein, die von der Nutzung der Energiespeicher von Zinc8 profitieren werden, um die CO2-Obergrenzen des neuen "Local Law 97"-Gesetzes einzuhalten.

Für die Gebäudeeigentümer hilft die Energiespeicherung von Zinc8 nicht nur bei der Einhaltung der CO2-Obergrenzen. Er hilft ihnen auch, Geld zu sparen.

Dadurch, dass die Gebäudeeigentümer die Energie außerhalb der Spitzenzeiten anzapfen und speichern können (anstatt sie während der Spitzenzeiten direkt zu verbrauchen), können die Energiekosten der Gebäudeeigentümer nach Ansicht des Managements von Zinc8 auf 10 Cent pro Kilowattstunde sinken, während sie zu Spitzenzeiten 30 oder 40 Cent betragen.

Plötzlich sieht es so aus, als ob sich die einzige Speicherlösung auch selbst bezahlt machen könnte.

Natürlich gibt es einen "Haken". Zinc8 muss seine Energiespeichermaschinen in den USA herstellen, um sie dort verkaufen zu können (derzeit wird in Kanada produziert). Aber ich habe das gesamte nicht-verwässernde Kapital erwähnt, das Zinc8 in die Lage versetzen wird, in nur wenigen Monaten mit dem Verkauf in den USA zu beginnen.

Jeder will das. Die Technologie von Zinc8 bietet die längerfristige Energiespeicherung, die die Welt dringend benötigt, um den großen Sprung zu erneuerbaren Energien zu schaffen.

Noch besser ist: Je länger die Energiespeicherung benötigt wird, desto günstiger ist der Energiepreis, den Zinc8 liefern kann.

Die Technologie von Zinc8 behebt dieses Multi-Billionen-Dollar-Loch. Und die Möglichkeiten, die sich diesem $40-Millionen-Dollar-Unternehmen bieten, sind im Grunde... grenzenlos.

Die Wirtschaftlichkeit ist jetzt ebenso überzeugend wie der Bedarf an der Zinc8-Technologie. Alles ist bereit für die Markteinführung. Die Anerkennung der Industrie ist vorhanden. Die politische Unterstützung ist vorhanden. Zinc8 hat bereits Millionen Dollar auf der Bank.

Die Aktie kostet nur 24 Cents. Das Timing könnte nicht besser sein. Ich bin begeistert, und ich bin long.

Disclaimer: Zinc8 Energy Solutions hat diesen Artikel geprüft und gesponsert. Die Informationen in diesem Newsletter stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren eines Unternehmens oder einer Einrichtung, einschließlich in den USA gehandelter oder notierter Wertpapiere, in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungserfordernissen des Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten oder gemäß einer Befreiung hiervon. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen oder die Gesellschaft und deren Management sowie Jahresabschlüsse enthält. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten hat den Inhalt eines Newsletters genehmigt oder missbilligt. Keith Schaefer ist nicht bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC") registriert: weder als Broker-Dealer" gemäß dem Exchange Act, noch als Investment Adviser" gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 oder in einer anderen Funktion. Er ist auch bei keiner staatlichen Wertpapierkommission oder -behörde als Broker-Dealer oder Anlageberater oder in einer anderen Funktion registriert.



Vollbild / Starke Wachstumsaussichten für Zinc8 in den nächsten 5 Jahren. (Quelle)



Vollbild / Während die Rohstoffpreise für andere Batterietechnologien stark angesteigen sind, verharrt Zink weiterhin auf einem günstigen Preisniveau. (Quelle)

Die Pressemitteilung von Zinc8 (frei übersetzt) :

Der Staat New York bietet Zinc8 Energy Solutions 9 Millionen Dollar als Anreiz für die Produktion in diesem Staat

VANCOUVER, BC, 26. Januar 2023 / Zinc8 Energy Solutions Inc. ("Zinc8" oder das "Unternehmen") (CSE: ZAIR) (OTC: ZAIRF) (FSE: 0E9) freut sich, die Bewilligung eines Zuschusses der Empire State Development ("ESD") in Höhe von bis zu $9 Mio. USD in Form von leistungsbezogenen Steuergutschriften im Rahmen des Excelsior Jobs Program ("EJP") bekanntzugeben, um dem Unternehmen Anreize für die Ansiedlung und Errichtung seiner ersten US-Produktionsstätte im Bundesstaat New York zu bieten. Die Steuergutschriften stehen sofort für einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren zur Verfügung, ganz oder teilweise, abhängig von der Höhe der Investitionen und der geschaffenen Arbeitsplätze.

Sobald die endgültige Standortwahl feststeht, beabsichtigt Zinc8, über einen Zeitraum von 5 Jahren erhebliche Investitionen zu tätigen, um den Standort zu automatisieren und auszubauen, sodass dieser zum Hauptsitz und zur ersten Produktionsstätte von Zinc8 in den USA wird. Im Anschluss an den Ausbau plant Zinc8, in diesem Zeitraum mit Hilfe der EJP-Steuergutschriften bis zu 500 saubere Arbeitsplätze für die lokale Wirtschaft zu schaffen.

Das Excelsior Jobs Program bietet Unternehmen in bestimmten Branchen wie Biotechnologie, Pharmazie, Hightech, saubere Technologie, grüne Technologie, Finanzdienstleistungen, Landwirtschaft und verarbeitendes Gewerbe Anreize zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen. Unternehmen in diesen Branchen, die neue Arbeitsplätze schaffen und erhalten oder erhebliche finanzielle Investitionen tätigen, können bis zu 5 Steuergutschriften beantragen. Das Programm ermutigt Unternehmen, in New York zu expandieren und sich dort anzusiedeln, wobei strenge Rechenschaftspflichten eingehalten werden, um zu gewährleisten, dass die Unternehmen ihre Arbeitsplatz- und Investitionszusagen einhalten. Die Programmkosten sind jährlich gedeckelt, um die finanzielle Erschwinglichkeit zu wahren und sicherzustellen, dass die New Yorker eine positive Rendite aus ihrer Investition erzielen.

"Wir sind begeistert von der Unterstützung und dem Interesse, das wir für die Ansiedlung einer Produktionsstätte und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Staat New York erhalten haben", sagte Ron MacDonald, CEO und Präsident von Zinc8 Energy Solutions. "Die EJP-Steueranreize, die Unternehmen angeboten werden, die Arbeitsplätze schaffen und zum Aufbau einer grünen Wirtschaft beitragen wollen, sind eine zusätzliche Finanzierungsebene, die gleichzeitig mit anderen Finanzierungspaketen genutzt werden kann, einschließlich staatlicher, kommunaler und bundesstaatlicher Finanzierungspakete, die Unternehmen wie Zinc8 helfen, zusätzliche Kapitalquellen zu erschließen und ihre Geschäftspläne zu erweitern. Diese Anreize haben es für uns logisch gemacht, den Bundesstaat New York für unsere erste Produktionsstätte auszuwählen, und auf der Grundlage der Ermutigung von Regierungsvertretern wie der Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, haben wir beschlossen, unsere Bemühungen auf die Schaffung von Arbeitsplätzen in diesem Bundesstaat zu konzentrieren und den Übergang zu einer grüneren Wirtschaft zu unterstützen."

Ron MacDonald, CEO von Zinc8, hatte bereits im September 2022 angekündigt, dass das Unternehmen seine ersten Produktionsstätten in den USA errichten wird. Dies war eine direkte Folge der Verabschiedung des "Inflation Reduction Act"-Gesetzes durch die Bundesregierung, der großzügige rückzahlbare Steuergutschriften für die künftige US-Produktion der Zink-Luft-Energiespeichersysteme von Zinc8 vorsieht.

"Gouverneurin Hochul hat in Sachen Klimawandel eine Führungsrolle übernommen und die fortschrittlichste Politik der USA vorangetrieben, um den Klimawandel zu bekämpfen und eine grünere Wirtschaft für den Staat New York zu schaffen", fügte MacDonald hinzu. Nachdem sie kürzlich den Rahmen für den Staat New York abgesteckt hat, um bis 2030 eine landesweit führende Energiespeicherung von 6 Gigawatt zu erreichen, loben wir ihre Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel. Wir freuen uns darauf, unseren Beitrag zur Schaffung sauberer und nachhaltiger Arbeitsplätze im Bundesstaat New York zu leisten."

Über Zinc8 Energy Solutions Inc.

Zinc8 hat ein erfahrenes Team zusammengestellt, um die Entwicklung und Kommerzialisierung einer zuverlässigen und kostengünstigen Zink-Luft-Batterie durchzuführen. Dieses Massenspeichersystem bietet sowohl Umwelt- als auch Effizienzvorteile. Zinc8 ist bestrebt, den wachsenden Bedarf an sicherer und zuverlässiger Energie zu decken. Um mehr über die Technologie von Zinc8 zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://zinc8energy.com ...

Die Pressemitteilung der New Yorker Regierung :

Gouverneurin Hochul verkündet, dass Zinc8 Energy Solutions, ein führendes Unternehmen im Bereich der langfristigen Energiespeicherung, seine erste kommerzielle Produktionsstätte und seinen amerikanischen Hauptsitz in Ulster County ansiedeln wird



Vollbild / Quelle

Das Unternehmen wird durch einen 5-Jahres-Investitionsplan in Höhe von $68 Millionen 500 Arbeitsplätze in der Mid-Hudson-Region schaffen und umweltfreundliche und wirtschaftliche Zink-Luft-Langzeit-Energiespeichersysteme bauen

Ankermieter im neuen $100 Millionen teuren iPark 87 Business Park wird das seit 3 Jahrzehnten leerstehende IBM-Gelände in einen wirtschaftlichen Wachstumsmotor verwandeln

Expansion in New York ergänzt Gouverneurin Hochuls ambitionierte Umweltagenda zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur Bekämpfung des Klimawandels

Gouverneurin Kathy Hochul verkündete heute, dass Zinc8 Energy Solutions, USA, ein führendes Unternehmen im Bereich der Langzeit-Energiespeicherung, seine $68 Millionen teure Produktionsstätte und seinen US-Hauptsitz nach Kingston, Ulster County, auf den ehemaligen Tech City Campus, IBM Ulster, verlegen wird, der jetzt als Gewerbegebiet iPark 87 bekannt ist. Zinc8 Energy Solutions entwickelt eine innovative Batterietechnologie, die Zink und Luft als Brennstoff verwendet. Zinc8 hat sich zur Schaffung von bis zu 500 Arbeitsplätzen verpflichtet und ergänzt damit die nationale Führungsrolle des Bundesstaates New York beim Ausbau der grünen Wirtschaft, bei den Bemühungen um eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen und bei der vorrangigen Bekämpfung des Klimawandels. Die Ansiedlung des Unternehmens in Ulster County unterstützt den von Gouverneurin Hochul angekündigten Rahmen für den Bundesstaat, bis 2030 eine landesweit führende Kapazität von 6 Gigawatt an Energiespeichern zu erreichen.

"Die Schaffung guter Arbeitsplätze, die zu einem grüneren, nachhaltigeren New York für unsere Kinder und Enkelkinder führen, ist nicht nur für unsere Wirtschaft von Vorteil, sondern auch für unseren Planeten", sagte Gouverneurin Hochul. "Die hochmoderne, saubere Energiespeichertechnologie von Zinc8 ist ein weiteres Instrument, das es uns ermöglichen wird, unsere kühne Klimaagenda zu verwirklichen und den Bundesstaat New York weiterhin zu einem Vorreiter bei der Förderung der grünen Wirtschaft zu machen."

Zinc8 Energy Solutions (Zinc8) hat eine Absichtserklärung eingereicht, um als Ankermieter ca. 22.000 Quadratmeter an Fabrik- und Außenflächen im iPark 87 zu mieten, der sich im Besitz von National Resources befindet. Zinc8 wird über einen Zeitraum von 5 Jahren etwa $68 Millionen in die Automatisierung und den Ausbau des Geländes investieren und die Region zum US-Hauptquartier von Zinc8 und zu einem wichtigen Zentrum für Produktionsbetriebe, Forschung und Entwicklung machen. Empire State Development (ESD) hat zugestimmt, bis zu $9 Millionen an leistungsbezogenen Steuergutschriften des Excelsior Jobs Program bereitzustellen, um die Schaffung von 500 Arbeitsplätzen zu fördern und zu unterstützen.

Das neue $100 Millionen teure Gewerbegebiet iPark 87 wird als gemischt genutzter Technologiecampus dienen, das ehemalige IBM-Gelände umgestalten und die ehemalige TechCity nach 30 Jahren der Stagnation als innovatives Zentrum für wirtschaftliches Wachstum positionieren. Teil des Plans von iPark87 ist der Bau einer nachhaltigen Wohnsiedlung mit 600 Wohneinheiten, die zu 100% mit erneuerbaren Energien betrieben und vollständig aus nachhaltigen Baumaterialien errichtet wird. Das Gewerbegebiet wird auch mehrere öffentliche Einrichtungen wie Pocket Parks, Rad- und Wanderwege sowie ein Wellness- und Kunstzentrum umfassen. In Anerkennung der Ziele der Schaffung von Arbeitsplätzen, des Wirtschaftswachstums und der Nachhaltigkeit für den Campus und die umliegende Region unterstützte die ESD die Entwicklung des Gewerbegebiets mit einem Zuschuss von $8 Millionen im Rahmen der "Upstate Revitalization Initiative".

Zinc8 ist ein führender Technologieentwickler und Hersteller von Zink-Luft-Langzeit-Energiespeichersystemen für Versorgungsunternehmen, gewerbliche und industrielle Anlagen sowie dezentrale Microgrids. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den weltweiten Übergang zu nachhaltigen, sicheren und widerstandsfähigen Energiequellen durch umweltfreundliche und wirtschaftliche Massenspeichersysteme zu beschleunigen, um saubere Energiespeicherung kostengünstig, zuverlässig und leicht verfügbar zu machen.



Vollbild / Quelle

Hope Knight, Präsidentin, CEO und Kommissarin von Empire State Development, sagte: "Zinc8 setzt sich voll und ganz dafür ein, die Welt auf nachhaltigere, sicherere und widerstandsfähigere Energiequellen umzustellen, und wir sind begeistert, dass der Bundesstaat New York eine wesentliche Rolle in diesem Prozess spielen wird. ESD hat sich verpflichtet, die grüne Wirtschaft des Staates auszubauen und gute Arbeitsplätze für alle New Yorker zu schaffen, und die Ansiedlung von Zinc8 in der Mid-Hudson Region ist ein weiterer positiver Schritt in die richtige Richtung."

Justin E. Driscoll, amtierender Präsident der New York Power Authority, sagte: "NYPA erkannte das Potenzial von Zinc8 im Jahr 2019, als das Unternehmen seinen neuartigen Prototyp einer Energiespeichertechnologie bei unserem Innovationswettbewerb für saubere Energie in New York zeigte. Seitdem hat Zinc8 seine Partnerschaft mit dem Bundesstaat New York ausgeweitet und verlegt nun seinen US-Hauptsitz hierher. Das Wachstum von Zinc8 in Ulster County wird bis zu 500 Arbeitsplätze schaffen und New Yorks Position als nationaler Vorreiter bei der Förderung einer sauberen Energiewirtschaft weiter stärken.

Doreen M. Harris, Präsidentin und CEO der New York State Energy Research and Development Authority, sagte: "Indem Zinc8 die Herstellung von Langzeit-Energiespeichern in die wachsende grüne Wirtschaft des Bundesstaates einbringt, treibt das Unternehmen die nächste Stufe der Batterietechnologie voran, die den New Yorkern den Zugang zu erneuerbaren Energien erleichtern wird, wenn sie diese am meisten benötigen. Diese neue Anlage wird nicht nur die Produktmarktentwicklung von Zinc8 vorantreiben, sondern auch gut bezahlte Arbeitsplätze vor Ort schaffen, unsere Innovationslieferkette ausbauen und als weiteres Instrument zur Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels dienen."

Rory M. Christian, CEO des New York State Department of Public Service, sagte: "Gouverneur Hochul hat die Entwicklung von Energiespeichern im Bundesstaat New York nachdrücklich unterstützt, und als direktes Ergebnis dieser Unterstützung hat sich Zinc8 entschieden, seinen Hauptsitz in New York anzusiedeln. Strategische Entscheidungen wie diese werden dazu beitragen, unseren Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft zu beschleunigen und unsere äußerst wichtigen Klimaziele zu erreichen."



Vollbild / Quelle

Laut unterzeichneter Erklärung: "Staat New York, Exekutivkammer: Befürwortung eines Anreizvorschlags ("Incentive Proposal") zwischen dem Staat New York und Zinc8 Energy Solutions USA Inc. Nachdem ich, Kathy Hochul, Gouverneurin des Staates New York, zusammen mit dem CEO Ron MacDonald von Zinc8 Energy Solutions USA, Inc. den Vorschlag für Anreize zwischen dem Staat New York und Zinc8 Energy Solutions USA Inc. gelesen habe, unterstütze ich die dargelegten Grundsätze. Darüber hinaus zeigt dieser Vorschlag auf, wie der Staat New York und Empire State Development bereit sind, Zinc8 Energy Solutions USA Inc. bei der Entwicklung ihrer Projekte im Staat New York zu unterstützen..."



Vollbild / Quelle

Die Technologie von Zinc8 wurde auf der Grundlage der Verwendung von Zink als Anodenbrennstoff entwickelt, der aufgrund seiner hohen Energiedichte, seiner großen Verfügbarkeit, seiner niedrigen Kosten und seiner einfachen Lagerung und Handhabung Vorteile gegenüber anderen Metallen bietet. Wenn das System Strom liefert, werden die Zinkpartikel mit Sauerstoff aus der Umgebungsluft verbunden. Beim Aufladen des Systems werden die Zinkpartikel regeneriert, und der Sauerstoff wird in die Umgebungsluft zurückgeführt. Das regenerative System erfordert keinen Kraftstoffwechsel und bietet eine skalierbare Energiekapazität durch die einfache Einführung zusätzlicher Kraftstofftanks.

Der erste Kontakt zwischen Zinc8 und dem Bundesstaat New York entstand im Rahmen der "Clean Energy Innovation Challenge" der New York Power Authority im Jahr 2019, bei der neue Technologien und Geschäftsmodelle zur Lösung der energiepolitischen Herausforderungen des Bundesstaats gesucht wurden. Zinc8 gewann die Challenge und begann mit der Einführung des ersten Einsatzes seines neuartigen Zink-Luft-Energiespeichersystems, dessen erste Phase noch in diesem Jahr in Betrieb gehen wird. Als Gewinner des Wettbewerbs schloss Zinc8 eine Vereinbarung mit der New York Power Authority (NYPA) über die Installation eines 100-Kilowatt/1-Megawattstunde-Systems (kW/MWh) an der SUNY, dem Vorzeigeprojekt der University at Buffalo, um die Widerstandsfähigkeit des Campus zu erhöhen und die Energiespeichertechnologie voranzutreiben.

Darüber hinaus gab Zinc8 eine Vereinbarung mit Digital Energy Corp. bekannt, einem privaten Ingenieurbüro im Bundesstaat New York, das ein 100-kW/1,5-MWh-Energiespeichersystem installieren wird. Das Projekt wird die Vorteile und den wirtschaftlichen Wert von Zinc8s Energiespeichersystem in einer bestehenden Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) in New York City demonstrieren. Das Projekt wurde von der New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) finanziell unterstützt.

Zinc8 wurde auch als "Best-in-Class"-Lösung in der Energiespeicherkategorie der "PropTech Challenge 2022" ausgezeichnet, die sich auf nachhaltige Entwicklungen und die laufenden Bemühungen der Immobilienbranche zur Reduzierung von Emissionen in der gesamten Gebäudeumgebung konzentrierte.

Der Mehrheitsführer im Senat, Charles Schumer, sagte: "Als es um das asbestverseuchte ehemalige Tech City-Gelände ging, wussten wir: Wenn wir es sanieren, werden sie kommen. Und die 500 gut bezahlten Arbeitsplätze von Zinc8 und die Investition von $68 Millionen in eine hochmoderne Fertigung sind der Beweis dafür, dass man gut bezahlte Arbeitsplätze, neues Wirtschaftswachstum und eine bessere Zukunft für unsere Gemeinden schaffen kann, wenn man in die Bekämpfung des Klimawandels investiert", sagte Senator Schumer. "Ich gratuliere Zinc8 für ihr Engagement in Ulster County und Gouverneurin Hochul für ihre Unterstützung des Projekts und freue mich darauf, weiterhin Hand in Hand zu arbeiten, um New Yorks Führungsrolle als weltweites Zentrum der Batterieherstellung zu stärken."

Der Abgeordnete Pat Ryan sagte: "Dies ist ein großer Erfolg, nicht nur für Ulster County und das Hudson Valley, sondern für den gesamten Staat New York. Seit meinem ersten Tag als County Executive habe ich mit Stolz für die Sanierung des iPark 87 gekämpft und mich gemeinsam mit National Resources, der EPA, Gouverneurin Hochul und Senator Schumer für die Wiederbelebung dieses wichtigen Standorts eingesetzt. Die Produktionsanlage von Zinc8 wird Hunderte von gut bezahlten, umweltfreundlichen Arbeitsplätzen in die Region bringen und ein Zeichen setzen, dass das Hudson Valley in den kommenden Jahrzehnten an der Spitze der wirtschaftlichen Entwicklung im Staat New York stehen wird."

Jen Metzger, Geschäftsführerin von Ulster County, sagte: "Als ich im Senat des Bundesstaates saß und mich für die Verabschiedung von New Yorks landesweit führendem Klimagesetz einsetzte, sprach ich oft von den bedeutenden wirtschaftlichen Vorteilen für unsere Gemeinden, die dieses Gesetz versprach. Mit der Ansiedlung von Unternehmen wie Zinc8 in Ulster sehen wir nun die Früchte dieses Gesetzes: die Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsplätzen in Spitzenindustrien, die den Weg in die Mittelschicht ebnen. Ich möchte Gouverneurin Hochul für ihre vorausschauende Führung bei der Unterstützung der richtigen Art von Investitionen in Ulster County danken und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihrer Regierung bei Initiativen zur Entwicklung von Arbeitskräften, um diese Investitionen zu ergänzen und die ausgebildeten Arbeitskräfte bereitzustellen, die wir für die grüne Wirtschaft brauchen."

Ron MacDonald, Präsident, CEO und Direktor von Zinc8 Energy Solutions, sagte: "Die historischen Maßnahmen, die der Staat New York ergriffen hat, um die ehrgeizigen Ziele der CO2-Neutralität zu erreichen, treiben Innovationen im Bereich der sauberen Energie voran, und Zinc8 hat sich verpflichtet, ein integraler Bestandteil der grünen Wirtschaft New Yorks zu sein. Wir begrüßen die klare Anweisung von Gouverneurin Hochul, die Gesetzgebung und die staatlichen Ressourcen auf die Lösung der Klimakrise auszurichten und gleichzeitig Investitionsmöglichkeiten und nachhaltige Arbeitsplätze für New Yorker zu schaffen."

Joseph Cotter, Mitbegründer von National Resources, sagte: "i.Park 87 und der Think District bieten die Gelegenheit, diesen ehemaligen IBM-Campus vollständig in eine lebendige neue Gemeinschaft zu verwandeln, die sich auf Innovation, Nachhaltigkeit und zukünftiges Leben für Ulster County konzentriert. Angesichts der Herausforderungen, die dieses Grundstück mit sich bringt, wäre iPark ohne die starke Unterstützung von Empire State Development und dem Gouverneur nicht hier."



Vollbild / Quelle

Die Ansiedlung von Zinc8 in der Mid-Hudson Region ergänzt die Agenda 2023 für saubere Energie von Gouverneurin Hochul. Unter der Führung von Gouverneurin Hochul hat New York die landesweit aggressivste Politik zur Bekämpfung des Klimawandels, zum Schutz von sauberem Wasser und unserer natürlichen Umwelt, zur Förderung der Umweltgerechtigkeit und zur Förderung der grünen Wirtschaft vorangetrieben.

In ihrer "State of the State 2023"-Ansprache schlug Gouverneurin Hochul wichtige Initiativen vor, die das Leben aller New Yorker verändern werden. Das "Cap-and-Invest"-Programm, das letzte Woche vorgestellt wurde, wird ein wirtschaftsweites "Cap-and-Invest"-Programm schaffen, das eine abnehmende Obergrenze für Treibhausgasemissionen festlegt, in Projekte investiert, die Emissionsreduzierungen auf gerechte Weise vorantreiben und dabei benachteiligten Gemeinden Vorrang einräumen, die Kosten für wirtschaftlich schwache Haushalte begrenzen und die Wettbewerbsfähigkeit der New Yorker Industrie erhalten. Darüber hinaus wird Gouverneurin Hochul eine Gesetzgebung vorschlagen, die einen universellen Klimaaktionsrabatt ("Climate Action Rebate") einführt, von dem erwartet wird, dass er den New Yorkern jedes Jahr mehr als $1 Milliarde an zukünftigen Cap-and-Invest-Erlösen einbringt.

Außerdem stellte Gouverneurin Hochul einen neuen Rahmen für den Staat vor, um bis 2030 eine landesweit führende Energiespeicherleistung von 6 Gigawatt zu erreichen, was mindestens 20% der Spitzenstromlast des Staates New York entspricht. Der Fahrplan, der der Public Service Commission von der New York State Energy Research & Development Authority und dem New York State Department of Public Service zur Prüfung vorgelegt wurde, enthält eine Reihe umfassender Empfehlungen zur Ausweitung der New Yorker Energiespeicherprogramme, um das rasche Wachstum der erneuerbaren Energien im gesamten Bundesstaat kosteneffizient zu nutzen und die Zuverlässigkeit des Netzes und die Widerstandsfähigkeit der Kunden zu verbessern. Wenn der Fahrplan angenommen wird, wird er den Ausbau der Energiespeicherung unterstützen und die voraussichtlichen Kosten für das Stromnetz um fast $2 Milliarden senken, zusätzlich zu weiteren Vorteilen in Form einer verbesserten öffentlichen Gesundheit, da die Belastung durch schädliche fossile Brennstoffe reduziert wird. Die heutige Ankündigung unterstützt die Ziele des "Climate Leadership & Community Protection Act" (Gesetz zum Schutz des Klimas und der Gemeinschaft), wonach bis 2030 insgesamt 70& der Elektrizität des Staates aus erneuerbaren Quellen und 100% emissionsfreie Elektrizität bis 2040 erzeugt werden sollen.

Zusätzlich zu New Yorks eigenen grünen Investitionen bietet der "Inflation Reduction Act" (IRA) des Bundes enorme Möglichkeiten, staatliche und private Investitionen, die bereits im ganzen Bundesstaat getätigt wurden, zu nutzen. Der IRA wird die Kosten für New York zur Erfüllung der Anforderungen des "Climate Act" bis 2050 um etwa $70 Milliarden senken und soll beispiellose Mittel zur Senkung der Energiekosten für die Verbraucher, zur Verringerung von Kohlenstoffemissionen und Umweltverschmutzung, zur Gewährleistung von Energiesicherheit und Widerstandsfähigkeit, zur Förderung von Energieinnovationen und heimischer Produktion sowie zur Förderung der Umweltgerechtigkeit bereitstellen.

Die landesweit führende Klima-Agenda des Bundesstaates New York ist die aggressivste Initiative für Klima und saubere Energie im ganzen Land. Sie fordert einen geordneten und gerechten Übergang zu sauberer Energie, der Arbeitsplätze schafft und eine grüne Wirtschaft weiter fördert, während sich der Bundesstaat New York von der COVID-19-Pandemie erholt. Mit dem "Climate Leadership & Community Protection Act" (Climate Act) ist New York auf dem Weg, sein Ziel zu erreichen, die gesamte Wirtschaft kohlenstoffneutral zu machen, einschließlich eines emissionsfreien Stromsektors bis 2040 mit einem Anteil von 70% erneuerbarer Energien bis 2030. Das Gesetz baut auf New Yorks beispiellosen Investitionen in den Ausbau sauberer Energien auf, darunter mehr als $21 Milliarden in 91 Großprojekte für erneuerbare Energien im ganzen Bundesstaat, $6,8 Milliarden für die Verringerung der Emissionen von Gebäuden, $1,8 Milliarden für den Ausbau der Solarenergie, mehr als $1 Milliarde für Initiativen im Bereich sauberer Verkehr und mehr als $1,2 Milliarden für die NY Green Bank.

Mit der Umsetzung des "Climate Act"-Geetzes werden Arbeitskräfte für saubere Energie gefragt sein. Die Ergebnisse einer Studie über Arbeitsplätze im Jahr 2021, die von der Arbeitsgruppe "Just Transition Working Group" des New York State Climate Action Council herausgegeben wurde, zeigen, dass die Gesamtbeschäftigung in den 21 wachsenden Teilsektoren von 2019 bis 2030 um mehr als 60% zunehmen wird – was mindestens 211.000 neue Arbeitsplätze im Bundesstaat New York bedeutet. Darüber hinaus erreichten die Arbeitsplätze im Bereich der sauberen Energie im Bundesstaat New York Ende 2021 ein Rekordniveau von 165.000 Arbeitnehmern und trugen dazu bei, New Yorks COVID-19-Wirtschaftsaufschwung anzuführen, indem sie die im Jahr 2020 verlorenen Arbeitsplätze im Bereich der sauberen Energie wieder aufholten und das Beschäftigungsniveau im Bereich der sauberen Energie vor COVID-19 um 1.300 Arbeitsplätze übertrafen.



Vollbild / Quelle

Kathleen Hochul ist eine amerikanische Politikerin, die seit dem 24. August 2021 als 57. Gouverneurin von New York amtiert. Sie gehört der Demokratischen Partei an und ist die erste weibliche Gouverneurin von New York sowie die erste Gouverneurin aus Upstate New York seit Nathan L. Miller 1920 Gouverneur von New York wurde. Nach ihrer Tätigkeit im Stadtrat von Hamburg und als stellvertretende Schriftführerin von Erie County wurde Hochul 2007 zur Schriftführerin von Erie County ernannt. Im Jahr 2007 wurde sie für eine volle Amtszeit gewählt und 2010 wiedergewählt. Im Mai 2011 gewann Hochul eine Sonderwahl mit 4 Kandidaten für den 26. Kongressbezirk von New York, um die durch den Rücktritt des damaligen Repräsentanten Chris Lee frei gewordene Stelle zu besetzen, und wurde damit die erste Demokratin, die den Bezirk seit 40 Jahren vertritt. Sie diente von 2011 bis 2013 als US-Repräsentantin. Hochul unterlag 2012 bei der Wiederwahl von Chris Collins, nachdem die Grenzen des Bezirks und die demografischen Daten im Rahmen der jahrzehntelangen Neuaufteilung geändert worden waren. Hochul arbeitete später als Führungskraft für Regierungsbeziehungen für die in Buffalo ansässige M&T Bank. Bei den New Yorker Gouverneurswahlen 2014 wählte Andrew Cuomo Frau Hochul als seine Kandidatin; nach dem Wahlsieg wurde Hochul als Vizegouverneurin eingesetzt. Cuomo und Hochul wurden 2018 wiedergewählt. Hochul trat ihr Amt als Gouverneurin von New York am 24. August 2021 an. Sie gewann eine volle Amtszeit bei der Wahl 2022 gegen den republikanischen US-Abgeordneten Lee Zeldin in der knappsten New Yorker Gouverneurswahl seit Jahrzehnten. (Quelle)



Vollbild / Quelle

Report-Übersicht

Report #15: “Der Norden New Yorks wird zum Zentrum der Batterieproduktion: Senator Chuck Schumer unterstützt die Expansionspläne von Zinc8“

Report #14: “Zinc8: Förderung und Risiko-Minimierung durch ein globales Netzwerk an Kapital und Know-how“

Report #13: “21.12.20: Der heilige Moment für Zinc8: Erstes Realwelt-Energiespeichersystem wird zum 75.9 House ausgeliefert“

Report #12: “Happy Battery Day für Zinc8: Gewinner vom allerersten Innovationswettbewerb des US-Gebäudeministeriums von New York“

Report #11: “Weichenstellung für eine globale Markteinführung: Zinc8 unterzeichnet Kooperationsabkommen mit dem weltweit führenden Hersteller von Transformatoren Vijai Electricals“

Report #10: “Zinc8 in das ACRE Cleantech Incubator Programm von Urban Future Lab aufgenommen“

Report #9: “New York beschleunigt die Entwicklung erneuerbarer Energien um die Wirtschaft wieder anzukurbeln“

Report #8: “Unterstützung der sauberen Energieindustrie als Antwort auf COVID-19“

Report #7: “Erneuerbare Energie-Aktien könnten sich als erstes erholen, sagt JPMorgan“

Report #6: “Tod eines kranken Bullenmarktes und Geburt einer sauberen Energie-Infrastruktur des Widerstandes“

Report #5: “Dank Regierungsunterstützung: Erster Energiespeicher-Vertrag im Privatsektor für Zinc8 Energy Solutions: Zweiter Batterie-Auftrag aus New York“

Report #4: “Besichtigung des Entwicklungs- und Produktionsbetriebs von Zinc8: Der Beginn der Batterie-Ära im Energieversorgungsbereich“

Report #3: “Der grösste staatliche Energieversorger der USA verkündet Partnerschaft mit Zinc8: Kooperationsabkommen mit der New York Power Authority zur Kommerzialisierung der Zink-Luft-Batterietechnologie“

Report #2: “Neuausrichtung als Zinc8 Energy Solutions“

Report #1: “Überbrückung der Infrastruktur-Lücke bei erneuerbaren Energien“

Rockstone Disclaimer: Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen profitieren. Momentan bezahlt Zinc8 Energy Solutions Inc. weder den Autor noch Zimtu Capital für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report und sonstigen Marketingaktivitäten. Zimtu Capital Corp. bezahlt den Autor für die hiesigen Ausführungen. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass Zinc8 seine erste Produktionsanlage im Bundesstaat New York ansiedeln wird, dass Zinc8 plant, in den nächsten 5 Jahren erhebliche Investitionen in den Ausbau seiner Produktionsanlage zu tätigen, dass Zinc8 plant, in den nächsten 5 Jahren bis zu 500 Arbeitsplätze in New York zu schaffen, dass das Unternehmen EJP-Steuergutschriften nutzen wird, um die Schaffung von Arbeitsplätzen zu finanzieren, dass die Beteiligung von Zinc8 an Energiespeicherprojekten so sein wird, wie in dieser Pressemitteilung beschrieben; dass wir die Entwicklung und Vermarktung einer zuverlässigen, kostengünstigen Zink-Luft-Batterie durchführen können; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, eine Produktionsstätte zu eröffnen und mit der Kommerzialisierung seiner Zink-Luft-Batterien zu beginnen, wie in dieser Pressemitteilung beschrieben; dass die vorgeschlagenen Vorteile der Finanzierung und die vorgeschlagene Verwendung der Finanzierung sowie das Risiko, dass sich die Vorteile nicht wie in der Pressemitteilung angegeben erweisen und dass die Mittel für andere Zwecke verwendet werden können; dass unser Massenspeichersystem sowohl Umwelt- als auch Effizienzvorteile bietet; und dass wir dazu beitragen können, den Bedarf an sicherer und zuverlässiger Energie zu decken. Zinc8 Energy Solutions ist der Ansicht, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum jetzigen Zeitpunkt angemessen sind, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Faktoren, Erwartungen und Annahmen als richtig erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: dass Zinc8 möglicherweise keinen Standort für seine Produktionsanlage in New York findet, dass die EJP-Steuergutschriften dem Unternehmen nicht zur Verfügung stehen, wenn es keine Produktionsanlage in New York findet, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, eine Produktionsanlage innerhalb des hier angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt zu eröffnen; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die Finanzierung zu sichern, die zur Finanzierung seines Geschäftsplans erforderlich ist, einschließlich der Deckung des laufenden Betriebskapitalbedarfs und des Aufbaus einer Produktionsstätte; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, so viele Arbeitsplätze zu schaffen, wie es geplant hat; dass die ESJ-Steuergutschriften möglicherweise nicht die erwarteten Vorteile oder Finanzmittel bieten; dass unsere Technologie nicht wie erwartet oder überhaupt nicht funktioniert; dass wir nicht in der Lage sind, unsere Technologie rechtzeitig zu vermarkten; dass sich unsere Technologie als zu teuer erweist, um sie auf breiter Basis zu implementieren; dass Kunden unsere Produkte nicht anpassen, weil sie zu komplex, zu kostspielig sind oder nicht zu ihren aktuellen Produkten oder Plänen passen; dass unsere Konkurrenten möglicherweise bessere oder billigere Lösungen für Batteriespeicher anbieten; allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; erhöhte Kosten und Ausgaben; die Unfähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu halten; unsere Patente könnten nicht den erwarteten Schutz bieten und wir könnten die Patente anderer verletzen; und bestimmte andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten von Zinc8 Energy Solution beschrieben werden, von denen Kopien auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www. sedar.com. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist und dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die CSE noch eine Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier) da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen profitieren. Es kann auch in manchen Fällen sein, dass die analysierten Unternehmen einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu Capital haben (dies ist der Fall). Momentan bezahlt Zinc8 Energy Solutions Inc. weder den Autor noch Zimtu Capital für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report und sonstigen Marketingaktivitäten. Zimtu Capital Corp. bezahlt den Autor für die hiesigen Ausführungen. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.