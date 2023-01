Biolandwirte von Kostensprüngen bei Düngemitteln verschont

BERLIN (dpa-AFX) - Deutlich höhere Düngemittelkosten schlagen bei vielen Bauern in Deutschland hart ins Kontor. Biolandwirte sind davon nach amtlichen Daten aber vorerst so gut wie verschont geblieben. Im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021/22 stiegen Aufwendungen dafür bei konventionellen Betrieben im Schnitt auf 206 Euro pro Hektar nach 123 Euro im Wirtschaftsjahr zuvor, wie das Bundesagrarministerium auf eine Frage des Grünen-Abgeordneten Karl Bär antwortete. Bei Öko-Höfen gab es demnach binnen Jahresfrist einen Anstieg von 23 auf 24 Euro.

Bär sagte, in Anlehnung an die Formulierung von FDP-Chef Christian Lindner von erneuerbaren Energien als "Freiheitsenergien" gelte: "Ökologische Landwirtschaft ist Freiheits-Landwirtschaft. Gerade in der Krise macht sie uns unabhängiger von Pestiziden, fossiler Energie, Düngemittelimporten und globalen Lieferketten."