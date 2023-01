BERLIN (dpa-AFX) - Die RTL-Realityshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat am späten Samstagabend kurz vor dem Finale einen kleinen Quotenschub bekommen. Durchschnittlich 4,00 Millionen Menschen schalteten die ab 22.15 Uhr laufende Folge ein, in der Sänger Lucas Cordalis, Visagistin Djamila Rowe und Reality-TV-Darsteller Gigi Birofio es ins Dschungelcamp-Finale am Sonntagabend schafften. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 19,9 Prozent, in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es sogar starke 28,8 Prozent (1,40 Millionen). Zuvor hatte das Dschungelcamp die 4-Millionen-Marke zuletzt am 21. Januar übertroffen.

Zur Primetime um 20.15 Uhr tat sich RTL mit der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" im Kampf um die Publikumsgunst schwerer: Für "DSDS" interessierten sich 2,28 Millionen Menschen, was einen Marktanteil von 8,6 Prozent bedeutete.