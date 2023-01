LONDON (dpa-AFX) - Ein britischer Experte hat Premierminister Rishi Sunak ein schlechtes Zeugnis für die ersten 100 Tage im Amt ausgestellt. Sunak habe größere Widerstände in seiner Konservativen Partei nur verhindert, weil er den Forderungen parteiinterner Gegner nachgegeben habe, sagte der Politologe Tim Bale der Deutschen Presse-Agentur in London. "Er hat sich zudem als schwacher Anführer gezeigt, weil er mehrere skandalumwitterte Kabinettsmitglieder nicht entlassen oder sogar erst eingestellt hat", sagte Bale. Gegen Vizepremierminister Dominic Raab gibt es Mobbingvorwürfe, Tory-Generalsekretär Nadhim Zahawi ist in eine Steueraffäre verwickelt.

Am 1. Februar ist es 100 Tage her, dass Sunak von der Tory-Fraktion ohne Wahl zum neuen Parteichef gekürt und deshalb einen Tag später Premierminister wurde. Die nächste Parlamentswahl ist für 2024 geplant.