Die hiesige Bundesbank rechnet in den kommenden Monaten mit einem Wirtschaftseinbruch in Deutschland und über 2023 hinaus mit hohen Teuerungsraten. Vor allem die Energiekrise verstärke die Inflation in Deutschland. Doch immerhin ist der Öl- und Gaspreis wieder 30 Prozent zurückgekommen. Und so rechnet auch die Bundesbank wegen der staatlichen Strom- und Gaspreisbremse mit einem Rückgang der Inflation auf 7,2 Prozent im Laufe des Jahres.

„Die Wirtschaftsleistung dürfte zwar zunächst schrumpfen, ab der zweiten Jahreshälfte 2023 erwarten wir jedoch eine allmähliche Erholung“, erläutert Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Nach 1,8 Prozent Wachstum im laufenden Jahr rechnen die Fachleute der Bundesbank 2023 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland um 0,5%. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute sind da etwas optimistischer. Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) geht sogar davon aus, dass es nächstes Jahr zu keiner Schrumpfung kommt.

Unser Rat: Schlechte Aussichten und Nachrichten hindern die Börse nicht daran, trotzdem zu steigen. Meist verbessert sich das Nachrichtenumfeld dann, wenn die Kurse bereits Wegstrecke nach oben zurückgelegt haben.

