Science-Fiction und Innovation in der Schwerindustrie Das Flaggschiff von XCMG Machinery spielt im Sci-Fi-Blockbuster "Die wandernde Erde II" mit

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Eine Mischung aus Science-Fiction-Abenteuer und

Innovation in der Schwerindustrie: Eine Flaggschiff-Flotte von maßgeschneiderten

Maschinen von XCMG Machinery ("XCMG", SHE:000425) ist in dem in China gedrehten

Sci-Fi-Blockbuster "The Wandering Earth II" unter der Regie von Frant Gwo zu

sehen, der am chinesischen Neujahrstag in die Kinos kam und ab heute in Ländern

und Regionen wie Nordamerika, Vereinigtes Königreich, Irland, Australien,

Neuseeland u. a. zu sehen sein wird.



Vom "Weltraumaufzug", der über die Erde und den Himmel schwebt, bis zum

aufregenden "Luftkampf" reist die Ausrüstung von XCMG hinter die Kulissen und

auf die Bühne im Vorgängerfilm von 2019, "The Wandering Earth", der zu einem der

umsatzstärksten nicht-englischen Filme aller Zeiten wurde. XCMG nutzt sein

umfassendes Produktportfolio und seine Lösungen in den Bereichen Hebe-,

Erdbewegungs-, Straßen-, Luft-, Sanitär-, Sicherheits- und Rettungswesen und hat

der UEG (United Earth Government) im Film eine breite Palette an einsatzfähigen

und umwandelbaren Maschinen zur Verfügung gestellt.