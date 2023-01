BRASÍLIA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt seine Südamerika-Reise am Montag in Brasilien fort und trifft den neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Begleitet wird Scholz in der Hauptstadt Brasília von einer Wirtschaftsdelegation, der etwa ein Dutzend Manager und Verbandsvertreter angehören.

Scholz will bei seinem Besuch neuen Schwung in das auf Eis liegende Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur bringen, zu dem neben Brasilien auch Argentinien, Uruguay und Paraguay gehören. Außerdem dürfte es um den Kampf gegen die Erderwärmung und den Schutz des dafür so wichtigen Regenwaldes gehen.