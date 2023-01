Schleich steigert Umsatz in herausforderndem Umfeld um 8 % und wächst international (FOTO) München (ots) - Der Spielwarenhersteller Schleich schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum von 8 % ab. Es ist das achte Jahr in Folge mit einem starken Plus. Schleich, dessen Figuren und Spielsets mittlerweile in über 60 Ländern verkauft werden, generierte 275 Millionen Euro Umsatz (Vorjahr: 255 Millionen Euro) und wuchs damit deutlich trotz rückläufiger internationaler Spielwarenmärkte. Die Auswirkungen der weltweit angespannten Wirtschaftssituation fing Schleich durch internationales Wachstum erfolgreich ab und investierte zugleich in die Marke, in eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie und in neue Produkte.

Wichtigster Erfolgsfaktor für das achte Wachstumsjahr in Folge ist für Dirk Engehausen, CEO Schleich GmbH , die Expansion im Ausland: "Wir haben in den letzten Jahren strategisch und konsequent in die Marke schleich investiert. Unserem Ziel, eine international bekannte Love Brand zu werden, kommen wir mit unserem Marken-Relaunch ein großes Stück näher." Die Marktanteile und Markenbekanntheit der Marke schleich außerhalb des deutschen Kernmarktes steigen kontinuierlich. "Durch starke Gewinne im Ausland konnten wir die schwierige Wirtschaftslage erfolgreich abfangen."



Besonders in den beiden internationalen Fokusmärkten USA (+ 26 % Umsatz) und Frankreich (+ 41 % Umsatz) ist das vergangene Jahr für Schleich erfreulich verlaufen. Die Marke hat in beiden Ländern deutlich an Bekanntheit gewonnen. Ein wichtiger Baustein dafür war unter anderem die internationale Kampagne zum Relaunch der Marke - es war die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Zusammen mit dem globalen Wachstum in eCommerce und in Direct-to-Consumer über eigene Kanäle der Marke ist damit die Grundlage gelegt, in den kommenden Jahren die digitalen Fähigkeiten auszubauen. Die 2022 eingeführte Erweiterung Sofia's Beauties innerhalb der Produktlinie Horse Club war im vergangenen Jahr das am schnellsten wachsende Produktsortiment von Schleich.