Quantum steigert Assets under Management auf 11,3 Milliarden Euro (FOTO)

Hamburg (ots) - Quantum hat seine Assets under Management im Jahr 2022 weiter

ausgebaut. Das verwaltete Immobilienvermögen stieg von 10 auf 11,3 Milliarden

Euro. Besonders Wohnen und Healthcare legten zu.



Die Quantum Immobilien KVG hat ihr verwaltetes Immobilienvermögen im vergangenen

Jahr erneut ausgebaut. Im Dezember 2022 lagen die Assets under Management bei

11,3 Milliarden Euro - ein Plus von 1,3 Milliarden Euro im Vergleich zum

Vorjahresmonat. Den Schwerpunkt bilden weiterhin Wohn- und Büroimmobilien,

ergänzt um die Assetklassen Einzelhandel, Healthcare, Light Industrial sowie

Parken.