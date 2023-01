Andreas Wölfl Gründer und Geschäftsführer der iMaps ETI AG

Andreas Wölfl schreibt regelmässig zu aktuellen Entwicklungen auf den Aktien-, Krypto- & Derivatemärkten. Also Gründer und Geschäftsführer der iMaps ETI AG verfügt Andreas über mehr als 20 Jahre Erfahrung an den Börsen. Die iMaps ETI AG ist eine Emittentin von Exchange Tradet Products (ETP) im Fürstentum Liechtenstein mit dem Schwerpunkt Vermögensverwalter-Zertifikate in Form von Actively Managed Certificates. Sie besetzt die Nische Vermögensverwaltern die Plattform zur Emission von Exchange Traded Instruments (ETI) als White Label Lösung zur Verfügung zu stellen, um die jeweilige Investmentstrategie abzubilden

