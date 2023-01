SVAG Schweizer Vermögensberatung AG bestätigt sehr gutes Urteil im Assekurata-Karriere-Rating

Köln (ots) - Bereits zum 12. Mal in Folge erzielt die SVAG Schweizer

Vermögensberatung (SVAG) im Karriere-Rating der Assekurata Solutions GmbH

(Assekurata Solutions) die Note A+ (sehr gut). In den Teilqualitäten

Vermittlerorientierung, Beratungs- und Betreuungskonzept sowie der Finanzstärke

erhält der Finanzvertrieb wiederholt eine sehr gute Bewertung. Für den Prüfpunkt

Unternehmenswachstum vergibt Assekurata erneut ein voll zufriedenstellendes

Urteil.



Attraktive Karriereperspektiven als Branchenkenner oder Quereinsteiger





Ein Karrierestart in der Finanzdienstleistungsbranche steht bei der SVAG sowohlerfahrenen Vermittlern und Branchenkennern als auch Interessenten ohneVertriebserfahrung offen. Das Unternehmen sucht insbesondere etablierte Berateroder Führungskräfte, welche zuvor in der Finanzbranche oder in einemMaklervertrieb tätig waren. Oftmals erfolgt so ein Direkteinstieg in denHauptberuf. Aber auch der Einstieg im Rahmen einer nebenberuflichen Tätigkeitist möglich. Interessenten erhalten so zunächst einen Einblick in das beruflicheUmfeld und das Tätigkeitsprofil des Vermögensberaters. Im Hauptberuf können dieBerater zwischen zwei Karrierewegen wählen und selbst entscheiden, ob sie ihrenkünftigen Tätigkeitsschwerpunkt in der Praxis oder im Teamaufbau setzen wollen.Die "Unternehmer-Karriere" stellt den Teamaufbau in den Fokus. Vermögensberater,die diese Karriere einschlagen, rekrutieren schwerpunktmäßig weitereVermögensberater, bauen sich ein Team auf und leiten und coachen dieses. Bei der"Berater-Karriere" konzentrieren sich die Berater hingegen darauf, einen eigenenKundenstamm aufzubauen und diesen langfristig zu betreuen.Die Ausbildung der SVAG ist in einem hohem Maße auf die Vertriebstätigkeit derBerater ausgerichtet und findet vollständig berufsbegleitend statt. Fürbranchenfremde Interessenten ist insbesondere die Grundausbildung ein zentralerBestandteil der Qualifizierung. Diese wird dezentral in einer Geschäftsstelleder SVAG in enger Begleitung von erfahrenen Beratern und Führungskräftenabsolviert. Diese unterstützen bei der Kundenberatung indem sie beispielsweisegemeinsam mit den Auszubildenden Gespräche sowohl vor- als auch nachbereiten.Der modulare Aufbau der Ausbildung ermöglicht außerdem, dass jederVermögensberater entsprechend seinem Wissenstand individuell geschult werdenkann.Berufsbegleitende und praxisnahe AusbildungDer Ausbildungsplan der SVAG berücksichtigt zudem die aufsichtsrechtlichen undgesetzlichen Anforderungen sowohl für den Fondsvertrieb als auch für denVertrieb von Versicherungsprodukten. Hierbei stehen die eidgenössischanerkannten Zertifizierungen "Dipl. Versicherungsvermittler/-in VBV", "Dipl.