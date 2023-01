Gender Pay Gap 2022 Frauen verdienten pro Stunde 18 % weniger als Männer

WIESBADEN (ots) - * Bereinigter Gender Pay Gap bei 7 %



* Vergleichbarkeit mit Vorjahren aufgrund neuer Verdiensterhebung eingeschränkt



Frauen haben im Jahr 2022 in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 18 %

weniger verdient als Männer. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

erhielten Frauen mit durchschnittlich 20,05 Euro einen um 4,31 Euro geringeren

Bruttostundenverdienst als Männer (24,36 Euro). Im langfristigen Vergleich sank

der unbereinigte Gender Pay Gap: Zu Beginn der Messung im Jahr 2006 betrug der

geschlechterspezifische Verdienstabstand noch 23 %. Nach wie vor ist der

unbereinigte Gender Pay Gap in Ostdeutschland deutlich kleiner als in

Westdeutschland: In Ostdeutschland lag er im Jahr 2022 bei 7 %, in

Westdeutschland bei 19 % (2006: Ostdeutschland: 6 %, Westdeutschland: 24 %).



Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien wie

Männer verdienten im Schnitt 7 % weniger pro Stunde als ihre männlichen Kollegen