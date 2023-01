DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STMicro auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 45 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johannes Schaller erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Halbleiterhersteller. Die Aktie zählt weiterhin zu seinen "Top Picks" unter den auf die Automobilbranche fokussierten Chipproduzenten und allgemein unter europäischen Technologiewerten. Das Papier habe noch deutlich Luft nach oben. Der Konzern habe ein starkes viertes Quartal hinter sich und peile ungeachtet niedrigerer Umsätze mit dem Kunden Apple für 2023 ein Wachstum von sieben Prozent an - und das sei besser als seine über den Markterwartungen liegenden Schätzungen, so Schaller./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 43,19EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Johannes Schaller

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m