Schleich steigert Umsatz in herausforderndem Umfeld um 8 % und wächst international (FOTO)

München (ots) - Der Spielwarenhersteller Schleich schließt das Geschäftsjahr

2022 mit einem Umsatzwachstum von 8 % ab. Es ist das achte Jahr in Folge mit

einem starken Plus. Schleich, dessen Figuren und Spielsets mittlerweile in über

60 Ländern verkauft werden, generierte 275 Millionen Euro Umsatz (Vorjahr: 255

Millionen Euro) und wuchs damit deutlich trotz rückläufiger internationaler

Spielwarenmärkte. Die Auswirkungen der weltweit angespannten

Wirtschaftssituation fing Schleich durch internationales Wachstum erfolgreich ab

und investierte zugleich in die Marke, in eine umfassende

Nachhaltigkeitsstrategie und in neue Produkte.



Trotz der sehr schwierigen weltweiten Marktbedingungen gelang es dem führenden

Anbieter von realistischen Tierfiguren, seinen Umsatz seit 2015 kontinuierlich

zu steigern und innerhalb der letzten acht Jahre mehr als zu verdoppeln.

Mittlerweile verkauft das Unternehmen weltweit jedes Jahr rund 40 Millionen

seiner bekannten Figuren. Um das internationale Wachstum weiter zu stärken, wird

das Produktangebot 2023 um die neue Produktlinie Wizarding World(TM) mit Figuren

aus der Harry Potter(TM) Welt ergänzt .