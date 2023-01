Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 30.01.2023

Kursziel: 32,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Hohes Upside-Potenzial trotz schwacher Auftragsentwicklung

Nachdem die HELMA-Aktie fast exakt zum Jahresende 2022 bei 13,45 Euro (Intraday) knapp ein 10-Jahres-Tief markierte, wurde YTD bereits eine signifikante Outperformance zum SDAX erzielt (+31,8% vs. +11,6%). Zwar dürfte der Newsflow in H1/23 operativ schwach ausfallen, doch bewertungsseitig liegen die Voraussetzungen für eine anhaltende Kurserholung vor.



Nach Daten des Statistischen Bundesamts sanken die Baugenehmigungen für Wohnungen im November um 16,3% yoy, was den im Jahresverlauf 2022 bis dato stärksten Rückgang bedeutete. Im Zeitraum Januar-November lag das Minus bei 5,7% yoy. Dabei gingen die Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser mit 15,9% yoy klar überproportional zurück. Der rückläufige Trend zeichnete sich bereits in den deutschen Google-Suchanfragen wie etwa nach dem Wortpaar "Haus bauen" ab. Dieses wies jeweils zu Beginn der Lockdown-Phasen die höchste Beliebtheit im Betrachtungszeitraum auf (= 100 Punkte), und fiel per Ende November sowie Mitte Dezember auf einen Tiefpunkt (34 Pkt.). Im Mehrjahresverlauf zeigt die Häufigkeit der Suchbegriffe eine gewisse Korrelation zum Auftragseingang HELMAs, der dem Indikator von Google Trends mit einem Zeitverzug von grob sechs Monaten folgt.



[Abbildung]



Obwohl der Auftragseingang in H2/22 (MONe: 137,6 Mio. Euro; -44,8% yoy) bereits mit dem bisher zu beobachtenden Trend eines stärkeren zweiten Halbjahres brechen dürfte und trotz der veränderten Zinslage früher oder später Nachholeffekte einsetzen sollten, gehen wir demnach für H1/23 noch nicht von einer spürbaren Belebung im AE aus. Mit Wegfall der Einmalkosten aus Nachbesserungen bei HELMA-Ferienimmobilien (vgl. Comment v. 06.12.) sollte sich die Ertragslage in 2023 dennoch wieder spürbar verbessern.

Fazit: Sofern keine weiteren Belastungen aus den Qualitätsproblemen auftreten und über- zeugende Lehren aus den Vorfällen präsentiert werden, eröffnet die Bewertung (KBV 2023e: 0,56x) u.E. trotz des baukonjunkturellen Gegenwinds noch erhebliches Upside-Potenzial. Vorerst bestätigen wir unser Rating "Halten" mit unverändertem Kursziel von 32,00 Euro.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26315.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die HELMA Eigenheimbau Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 19,30EUR gehandelt.