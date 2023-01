DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas nach vorläufigen Quartalszahlen von 170 auf 180 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bevor es besser werde, werde es zunächst schlimmer, titelte Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie zum Windkraftanlagen-Hersteller. Die Aktienbewertung erscheine bereits ambitioniert./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,00 % und einem Kurs von 25,35EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 170

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m