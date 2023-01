VACUUMSCHMELZE (VAC) kündigt eine verbindliche Liefervereinbarung mit General Motors (GM) an, um die Entwicklung der Elektromobilität voranzutreiben (FOTO)

Hanau (ots) - VAC hat heute eine verbindliche, langfristige Liefervereinbarung

mit GM für die Produktion von Selten-Erd-Dauermagneten in Nordamerika bekannt

gegeben - ein weiterer wichtiger Schritt beim Aufbau einer starken, nachhaltigen

und skalierbaren Lieferkette für Elektrofahrzeuge. Im Rahmen der Vereinbarung

wird VAC eine Produktionsstätte in Nordamerika errichten, um Dauermagnete für

Elektromotoren zu fertigen, die in einer breiten Palette von Elektrofahrzeugen

zum Einsatz kommen. Diese verbindliche Vereinbarung schließt eine

Absichtserklärung (MoU) ab, die VAC und GM im Dezember 2021 angekündigt hatten.



Mit 100 Jahren Erfahrung ist VAC weltweit führend in der Entwicklung und

Herstellung fortschrittlicher magnetischer Lösungen und der größte Hersteller

von Selten-Erd-NdFeB-Dauermagneten in der westlichen Hemisphäre.