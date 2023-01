BERENBERG stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche vor Zahlen zum zweiten Halbjahr von 380 auf 350 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Reihe von Enttäuschungen in der Produkt-Pipeline des Pharmakonzerns habe zuletzt bei Investoren die Frage aufgeworfen, ob die Forschung weiterhin eine Premium-Bewertung rechtfertige, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie glaubt weiterhin an innovative Produkte, wenn auch mit einer Lücke bei Medikamenten in der späten Entwicklungsphase. Der Aktienkurs von Roche drücke zuviel Negatives aus./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 288,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Luisa Hector

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 380

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m