Engelbert Günster ist neuer Vorsitzender des SWR-Rundfunkrats

STUTTGART (dpa-AFX) - Der SWR-Rundfunkrat hat Engelbert Günster zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Der frühere Deutschland-Chef des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim tritt die Nachfolge von Adolf Weiland an, der sein Amt in dem Kontrollgremium des öffentlich-rechtlichen Senders aus gesundheitlichen Gründen abgegeben hatte.

Bei der Wahl am Montag in Stuttgart erhielt der 72 Jahre alte Günster 39 von 58 abgegebenen Stimmen. 10 Rundfunkräte stimmten gegen ihn, 9 weitere enthielten sich. Es war kein Gegenkandidat angetreten. SWR-Intendant Kai Gniffke sagte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Günster in den kommenden Jahren.