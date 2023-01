Thomas Coesfeld wird Nachfolger von Hartwig Masuch als CEO von BMG (FOTO)

Gütersloh / Berlin (ots) -



- Der Führungswechsel erfolgt zum 1. Januar 2024

- Hartwig Masuch bleibt Bertelsmann langfristig als Berater verbunden; Thomas

Coesfeld wird Mitglied im Bertelsmann Group Management Committee (GMC)

- Bertelsmann-CEO Thomas Rabe würdigt Masuchs Verdienste



Thomas Coesfeld wird neuer CEO von BMG. Er wird mit Wirkung zum 1. Januar 2024

die Nachfolge von Hartwig Masuch antreten. Der Führungswechsel erfolgt im Rahmen

einer langfristigen Nachfolgeplanung. Hartwig Masuch bleibt Bertelsmann als

Berater verbunden. Thomas Coesfeld, seit April 2021 CFO von BMG, wird mit seinem

Antritt als CEO auch Mitglied im Bertelsmann Group Management Committee (GMC),

das den Konzernvorstand berät.





Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Hartwig Masuch hatdas Musikgeschäft bei Bertelsmann und weit darüber hinaus über drei Jahrzehntegeprägt. Seit 2008 hat er die neue BMG auf der grünen Wiese aufgebaut als einUnternehmen, das die Bedürfnisse von Künstlern und Songwritern in denMittelpunkt stellt mit den Kernwerten Service, Fairness und Transparenz. Dieneue BMG arbeitet mit vielen der erfolgreichsten Künstler und Songwriter derWelt zusammen. Ich danke Hartwig Masuch schon heute für seine Verdienste um dieMusik, um BMG und um Bertelsmann - und dafür, dass er den Übergang auf seinenNachfolger vorbereitet hat, der zum Jahresende vollzogen wird."Thomas Rabe weiter: "Ich freue mich sehr, dass mit der Ernennung von ThomasCoesfeld zum CEO die nächste Phase von BMG eingeleitet wird. In seinerbisherigen Funktion als CFO hat er die digitale Ausrichtung des Unternehmenskonsequent vorangetrieben und die Boost Investitionsstrategie gemeinsam mitHartwig Masuch bei BMG umgesetzt. Er wird gewährleisten, dass die Bedürfnissevon Künstlern, Songwritern und Rechteinhabern weiterhin im Mittelpunkt stehen.BMG stehen im Rahmen der Boost-Strategie von Bertelsmann hohe Investitionsmittelzur Verfügung. Ich wünsche Thomas Coesfeld viel Erfolg und freue mich auf die abdem kommenden Jahr noch engere Zusammenarbeit mit ihm."Hartwig Masuch sagt: "Nach 32 Jahren bei Bertelsmann und mehr als 14 Jahren beiBMG ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, die Leitung an eine neueGeneration zu übergeben. Ich bin überzeugt, dass das Unternehmen bei ThomasCoesfeld und dem herausragenden, hochmotivierten weltweiten Führungsteam von BMGin besten Händen sein wird. Wie unsere Jahresergebnisse belegen werden, stehtdas Unternehmen kreativ und finanziell ausgezeichnet da. Ich freue mich aufeinen nahtlosen Übergang bis zum Jahresende. Ich bin sicher, dass sich unter derFührung von Thomas die Kernwerte von BMG - Transparenz, Service und Fairness -