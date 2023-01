Zink: Lager leeren sich!

Die Chinesen befinden sich im Prinzip noch im Neujahrsurlaub. Vor einer Woche begann das Jahr des Hasen. Das Tier steht für Frieden und Wohlstand. Und so erhoffen sich viele Chinesen, dass der Albtraum-Lockdown nun wirklich sein Ende gefunden hat und die Wirtschaft ohne Fesseln wieder wachsen kann. Die Regierung in Beijing hilft jedenfalls mit Stimulierungsmaßnahmen, um vor allem den Bausektor wieder in Bewegung zu bringen. Die Analysten sind jedenfalls optimistisch und gehen nach dem schwachen Vorjahr von einem BIP-Plus um 5 Prozent für 2023 aus.

Zink: China trifft auf leere Lager

An den Metallmärkten wird gemeinhin mit einer anziehenden Nachfrage aus dem Reich der Mitte gerechnet. Das dürfte vor allem für viele Industriemetalle wie Kupfer, Aluminium oder Zink gelten. China steht hier für 40 bis 50 Prozent des weltweiten Nachfrage. Doch gerade bei Zink ist die Angebotslage recht düster. In der abgealufenen Dekade wurde wenig in neue Vorkommen investiert. Das rächt sich nun. An der London Meta Exchange (LME) und den Börsen in Fernost befinden sich die Lagerbestände auf historisch niedrigem Niveau. Selbst die Tiefststände aus de Jahr 2019 wurden noch einmal unterboten.

Teck Resources nahe Fünfjahreshoch

Die leeren Lager machen sich schon am Aktienmarkt bemerkbar. Die Papiere von Teck Resources – einem der größten Produzenten der Welt – notieren nahe ihres Fünfjahreshochs. Der Zinkpreis hat seit Anfang Januar bereits prozentual zweistellig hinzugewinnen können und sollte nun von der starken Nachfrage und den leeren Lagern gleichermaßen profitieren. Für Bunker Hill Mining (0,18 CAD; US1206132037) kommt die Entwicklung gerade richtig. Im vierten Quartal will das kanadische Unternehmen die gleichnamige Bunker Hill-Mine in Idaho in Betrieb nehmen. Aktuell befindet man sich mitten im Minenbau (mehr hier). In den vergangenen drei Monaten hat sich die Bunker Hill-Aktie in der Spitze verdoppeln können, bevor es vergangene Woche zu Gewinnmitnahmen kam. Die Analysten sind optimistisch und sehen noch deutliches Aufwärtspotenzial. Die Kursziele liegen bei (0,35 CAD) Laurentian und 0,40 CAD (Echelon).