Der Aktienkurs der Commerzbank zeigt Stärke!

Seit Mitte Juli 2022 hat die Commerzbank einen guten Lauf an der Börse. Die Aktie hat in der Spitze mehr als 79 Prozent zugelegt. Damit ist Deutschlands zweitgrößte Privatbank ein heißer Kandidat für den Aufstieg im deutschen Leitindex Dax. Der Industriegasekonzern Linde soll ersetzt werden. Das Geldhaus gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Dax, stieg aber vor mehr als vier Jahren in den Nebenwerteindex MDax ab. Damit einher ging ein Kursverlust von knapp 80 Prozent. Über die Nachfolge entscheidet die Börse am 17. Februar. Das Unternehmen aus dem MDax mit dem höchsten Kurswert der frei gehandelten Aktien rückt nach. Nach Berechnungen der Stifel Europe Bank ist dies aus heutiger Sicht die Commerzbank. Das Institut liegt weit vor dem zweiten potenziellen Aufstiegskandidaten Rheinmetall.

Die Seitwärtskonsolidierung beim Aktienkurs der Commerzbank im Zeitraum Dezember 2020 bis Ende September 2021 wurde durch einen steilen Aufwärtstrend abgelöst, der parallel zum russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 gebrochen wurde. Die Abverkaufswelle der Commerzbank-Aktie war kurz, erreichte aber ein Ausmaß von rund 46 Prozent. Es folgte ein Rebound beginnend vom Tief am 7. März bei 5,17 Euro bis zum partiellen Hoch bei 7,73 Euro am 29. März. Die Ertragsverbesserung aufgrund der steigenden Zinsen und die Sparbemühungen haben den Kursverlauf gestärkt. Seit dem letzten Test der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange am 15. Juli bei 5,78 Euro hat sich eine Aufwärtssequenz entwickelt, die ab Mitte Dezember 2022 bis zum vergangenen Freitag eine starke Aufwertung ohne nennenswerte Rücksetzer ausgebildet hat. Die nächste Herausforderung könnte die Überwindung des Widerstandes bei 10,22 Euro sein. Ist dieser Schritt erfolgreich, könnte sich der Kurs an der Entwicklung von Dezember 2017 und Januar 2018 orientieren. Am 26. Januar 2018 wurde ein partielles Hoch bei 13,82 Euro etabliert.

Commerzbank AG (Tageschart in Euro) Tendenz: