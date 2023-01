Deutschland und die verschenkten Milliarden

Die Deutschen werden immer reicher und die Zahl der Aktionäre steigt. Jedoch sollten viele Sparer sich bewusst machen, wieviel Geld sie jedes Jahr auf Sparkonten vernichten. Und etwas ändern.

Kennen Sie die US-Technologiebörse Nasdaq? Oder den EuroStoxx50? Vermutlich schon. Stellen Sie sich vor, die Inflation in Deutschland liegt im Schnitt 2023 bei fünf Prozent, was gar nicht so unrealistisch ist. Unterstellen wir weiter, dass auf einem Sparkonto oder Girokonto 50.000 Euro lägen. Auch dies haben viele Bundesbürger so zu bieten, wissen aber nicht so recht, was sie damit anfangen sollen. Aktien wirken manchmal zu riskant, Zertifikate haben sie schon einmal gehört, man weiß aber nicht, was das konkret ist. Das Geld ist dort aber besser aufgehoben als auf Girokonten oder in Spareinlagen, die laut Bankenverband bis zu 3000 Milliarden in Deutschland ausmachen.