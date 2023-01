Nicola Mining Inc. plant Wiederaufnahme der Goldproduktion

Zusätzlich zur Goldproduktion rechnet das Unternehmen mit dem Eingang der endgültigen Ergebnisse seiner Bodenprobenahmen 2022 auf dem Konzessionsgebiet New Craigmont (das „Konzessionsgebiet“) und trifft Vorbereitungen für ein umfangreiches Explorationsprogramm im Jahr 2023 (das „Explorationsprogramm 2023“). Die Ergebnisse der Bodenproben werden nach Erhalt veröffentlicht und gemeinsam mit den Ergebnissen der bezirksweiten geophysikalischen ZTEM-Messung ( Z-axis Tipper Electromagnetic Survey ) verwendet, um die endgültigen Bohrlochstandorte festzulegen. Mit der Inversionsmodellierung, die im Rahmen der ZTEM-Messung auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet New Craigmont durchgeführt wurde, wurde die elektrische Leitfähigkeitssignatur der bekannten Mineralvorkommen („MINFILEs [i] “) abgebildet.

Am 9. Januar gab Nicola bekannt, dass das Unternehmen mit Osisko eine Gewinnbeteiligungsvereinbarung für Abbau und Verarbeitung unterzeichnet hat. Gemäß der Vereinbarung kann Osisko Material an den Mühlenstandort von Nicola in der Nähe von Merritt (British Columbia) liefern. Der Standort der Mühlen- und Verarbeitungsanlage von Nicola in Merritt ist insofern einzigartig, als sich das Industriegelände im freien Eigentum des Unternehmens befindet. Darüber hinaus ist sie die einzige Anlage in der Provinz British Columbia, die gold- und silberhaltiges Zufuhrmaterial von Dritten aus der gesamten Provinz annehmen darf.

