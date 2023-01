BERLIN (dpa-AFX) - Die rege Betriebsamkeit am vorletzten Transfertag ging auch am ergebniskriselnden Rekordmeister nicht vorbei. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der FC Bayern rechtzeitig vor dem inzwischen "Deadline Day" getauftem Dienstag den portugiesischen Fußball-Nationalverteidiger Joao Cancelo auf Leihbasis verpflichten. Der 28-Jährige von Manchester City wäre der mit Abstand größte Name der vergangenen Tage auf dem deutschen Markt - auf dem Preisschild der Kaufoption soll der Nachrichtenagentur PA zufolge 70 Millionen Euro stehen.

Die weiteren Bundesligisten schau(t)en bislang in niedrigeren Preisklassen, ohnehin pendelte dieser Transferwinter mit wenigen Ausnahmen zwischen Notkäufen der Krisenclubs und jungen Perspektivspielern. Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart verpflichtete am Montag Mittelfeldspieler Genki Haraguchi vom 1. FC Union Berlin und Offensivmann Gil Dias von Benfica Lissabon, bei Hertha BSC soll der neue Sportchef Benjamin Weber Berichten zufolge doch noch einen einstelligen Millionenbetrag für neues Personal ausgeben dürfen.