Mittelstand fordert Verbesserungen beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Berlin (ots) - Der Fach- und Arbeitskräftemangel ist eine der größten

Herausforderungen für den Mittelstand. Nach den Plänen der Bundesregierung soll

verstärkte Einwanderung zur Lösung des Problems beitragen. Die Kommission

Bildung des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW hat sich mit dem

Eckpunktepapier zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschäftigt. "Wir begrüßen die

Verbesserungen gegenüber dem bestehenden Fachkräfteeinwanderungsgesetz.

Allerdings gibt es immer noch Punkte, an denen dringend nachgebessert werden

muss", betont Thiemo Fojkar, Vorsitzender der Kommission. "Prinzipiell sollte

mehr auf die Bedürfnisse der kleinen und mittleren Unternehmen eingegangen

werden."



Positiv anzurechnen seien die durch die Potenzialsäule gestärkte Anerkennung der

Erfahrungen und Potenziale sowie die Berücksichtigung non-formeller Kompetenzen.

"Die Bundesregierung setzt hier mit der Chancenkarte und einem Punktesystem an.

Bei der Fachkräfte- und Erfahrungssäule hingegen hat sich der erhoffte Erfolg

gegenüber dem alten Fachkräfteeinwanderungsgesetz nicht gezeigt", so Fojkar.

"Hier gibt es immer noch zu viele bürokratische Hürden, die für Interessierte

oft intransparent sind. Insgesamt wäre hier eine zentrale, digitalisierte

Anerkennungsstelle für Fachkräfteeinwanderung empfehlenswert."