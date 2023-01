Ungerboeck stellt neue Markenidentität vor und gibt Umbenennung in Momentus Technologies bekannt

ST. Louis (ots/PRNewswire) - Der führende Anbieter von Venue- und

Eventmanagement Software vereint seine Lösungen unter einer Marke und stellt

branchenführende End-to-End-Lösungen bereit.



Ungerboeck, der weltweit führende Anbieter von Venue- und Eventmanagement

Software, gab heute seine Umfirmierung in Momentus Technologies (Momentus)

bekannt. Der neue Markenname ist ein weiterer Schritt, der das Unternehmen näher

an sein Ziel führt, seine auf unterschiedliche vertikale Märkte zugeschnittenen

Softwarelösungen unter einer Vision zu vereinen, um den sich stetig ändernden

Anforderungen der Veranstaltungsbranche gerecht zu werden.





Das Unternehmen baut sein Angebot aus und bietet nun noch umfassendere,maßgeschneiderte Lösungen für Kongress- und Messezentren, Messegesellschaften,Universitäten, Unternehmen, Stadien und Arenen sowie Museen, Theater undKultureinrichtungen an. Momentus-Kunden können auf eine breite Palette anintelligenten, datengesteuerten Lösungen zurückgreifen, die auf einerleistungsstarken, intuitiven Plattform basieren. Die neue Marke stützt sich aufdrei Jahrzehnte umfassender Branchenerfahrung, Best Practices und einennamhaften Kundenstamm und stellt den hohen Mehrwert für die Kunden und dieVision des Unternehmens noch mehr in den Fokus.Die Etablierung einer neuen Brand Identity war der nächste logische Schritt fürdas Unternehmen, das in den letzten Jahren verstärkt in den Ausbau der internenStrukturen investiert und sein Führungsteam erweitert hat. Mike Besecker (ChiefRevenue Officer), Mike Cameron (Vice President of People & Culture), Tim Daniels(Chief Financial Officer), Jenn Kiernan (Executive Vice President ofProfessional Services & Support), Steve Mackenzie (Chief Innovation Officer) undLaurie McGrath (Chief Marketing Officer) bringen zusammen jahrzehntelangeErfahrung in der SaaS- und Softwarebranche mit. Der CEO von MomentusTechnologies, Alex Alexandrov, verfügt über langjährige Führungserfahrung inTechnologieunternehmen. Er wechselte von SoftwareONE zu Ungerboeck, wo er alsVorstandsmitglied, Chief Operating Officer und President der RegionLateinamerika tätig war.Der neue Name und das neue Branding von Momentus knüpfen an das Erbe vonUngerboeck an. Gleichzeitig steht der Markenname aber auch für große,beeindruckende Events und besondere Momente, denn er leitet sich vom englischenWort "momentous" ab, was so viel bedeutet wie "bedeutsam" oder "wichtig". DieseÄnderung leitet eine neue Phase in der Unternehmensgeschichte ein und bringtfrischen Wind in die Venue- und Veranstaltungsbranche. Das Unternehmen wird sichweiterhin voller Energie und mit viel Leidenschaft für die Branche einsetzen und