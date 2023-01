VERBUND-Batteriespeicherkette Nordbayern sichert stabile Energieversorgung in Bayern

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Diespeck/Iphofen (ots) - Inbetriebnahme der derzeit größten BatteriespeicherBayerns durch Staatsminister Hubert AiwangerHubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident und BayerischerStaatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie hat heute, Montag,gemeinsam mit VERBUND-CEO Michael Strugl die beiden derzeit größtenBatteriespeicher Bayerns, in Betrieb genommen. Zusammen bilden die beidenSpeicherstandorte in Diespeck und Iphofen die VERBUND-BatteriespeicherketteNorbayern mit 42 MW Gesamtleistung und einem Speichervolumen von 48 MWh. Diefeierliche Inbetriebnahme erfolgte gemeinsam mit den ProjektumsetzungspartnernECO STOR und Kyon Energy.Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklungund Energie, anlässlich der Inbetriebnahme: "Grüner Strom aus PV und Wind mussnoch schneller und besser ins Netz kommen als bisher. Mit dem Leitungsbaualleine ist es damit nicht getan. Wichtig sind solche intelligenten Systeme wieder neue Batteriespeicher hier in Diespeck. Davon brauchen wir mehr. Speicherund in Zukunft auch Elektrolyseure für grünen Wasserstoff sind spielentscheidendfür den Ausbau der Erneuerbaren. Der herkömmliche Netzausbau alleine reichtkünftig nicht mehr. Der heutige Tag ist deshalb ein erstesenergiewirtschaftliches Highlight für Bayern in diesem noch jungen Jahr. Ichbedanke mich bei VERBUND, ECO Stor und Kyon Energy für die Bereitschaft, inBayerns Energiewende zu investieren.""Ohne Speicher keine erfolgreiche Energiewende. Nur wenn es uns gelingt,schwankende Erzeugungsformen erfolgreich in starke und stabile Netze zuintegrieren, kann eine erneuerbare Zukunft gelingen: jede Kilowattstunde, dieerzeugt werden kann muss auch erzeugt werden dürfen, ohne die Netzstabilität zugefährden. Jede Kilowattstunde die erzeugt wurde, muss auch dann zur Verfügunggestellt werden können, wenn sie tatsächlich gebraucht wird. DieVERBUND-Batteriespeicherkette Nordbayern, leistet dazu einen wertvollen Beitrag.Wir haben uns voll auf die Energiezukunft ausgerichtet: bis Ende 2030 plantVERBUND gesamt 1 GW an Batteriespeicherkapazitäten zu installieren", sagteMichael Strugl, Vorstandsvorsitzender von VERBUND, der das Unternehmen mit Blickauf die Pumpspeicherkraftwerke und den geplanten Energiespeicher Riedl im SüdenBayerns als "Speicherexperten" bezeichnete.Steffen Syvertsen, CEO von Å Energi betonte: "Å Energi hat eine lange Traditionin der Bereitstellung von verlässlicher und flexibler Energie aus erneuerbarerWasserkraft. Die gegenwärtige Energiekrise hat deutlich gemacht, wie wichtig