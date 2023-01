FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Jahresstart an den Börsen sind laut HQ Trust temporäre Rückschläge an den Aktien- und Rentenmärkten wahrscheinlich. Michael Heise, der Chefvolkswirt des Vermögensverwalters, begründete dies am Montag in Frankfurt mit der immer noch hohen Inflation und der Unsicherheit über den Kurs der Geldpolitik im Kampf gegen die Teuerung. "Die Märkte unterschätzen, dass es noch keine Entwarnung für die Notenbanken gibt", sagte der Experte.

Die Inflation dürfte Heise zufolge zwar in der Eurozone und in den USA ihre Höchststände überwunden haben. So seien in Europa die Energiepreise wieder deutlich rückläufig und in den Vereinigten Staaten sei das Lohnwachstum gedämpft. Wegen der immer noch beträchtlichen, schwankungsärmeren Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) aber dürften die wichtigsten Notenbanken die Leitzinsen erst einmal weiter erhöhen, wenn auch in gedrosseltem Tempo.