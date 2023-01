LithiumBank ernennt Paul Matysek zum Executive Chairman

Calgary, Alberta. 30. Januar 2023 - LithiumBank Resources Corp. (TSX-V: LBNK) (OTCQX: LBNKF) („LithiumBank“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Herrn Paul Matysek zum Executive Chairman des Unternehmens bekannt zu geben.

Herrn Matyseks einzigartigen Qualifikationen und Erfahrungen sowie seine beispiellose Reihe erfolgreicher Transaktionen im Bergbausektor werden für das Unternehmen einen Mehrwert schaffen, da es jetzt von einem Explorations- zu einem Erschließungsunternehmen für bezirksgroße Lithium-Soleprojekte in Nordamerika übergeht. LithiumBank verfügt über eine dominierende Stellung bei wichtigen Sole-Lagerstätten mit einer einzigartigen Kombination aus Größe, Gehalt und außergewöhnlichen Durchflussraten, die für eine groß angelegte direkte Lithium-Soleproduktion erforderlich sind. LithiumBank entwickelt mehrere strategische Projekte in Alberta und Saskatchewan und verringert deren Risiko.

Herr Matysek ist ausgebildeter Geowissenschaftler, ein erfolgreicher Alpha-Unternehmer und konsequenter Schöpfer von Shareholder-Value mit über 40 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie. Seit 2007 hat Herr Matysek als CEO oder Executive Chairman sechs börsennotierte Mineralexplorations- und --erschließungsunternehmen im Gesamtwert von über 2,5 Milliarden Dollar verkauft. Besonders erwähnenswert ist, dass es sich bei zwei der sechs Verkäufe um Lithium-Sole-Assets handelte, die sich auf dem Weg zur Produktion befinden.

Zuletzt verkaufte er im Juni 2021 als Chief Executive Officer Gold X Mining Corp. im Rahmen einer Aktientransaktion für über 300 Millionen $ an Gran Colombia Gold Corp. Im März 2018 verkaufte er als Executive Chairman Lithium X Energy Corp. für 265 Millionen Dollar in bar an Nextview New Energy Lion Hong Kong Limited. Zuvor, im Juli 2016, verkaufte Herr Matysek als President und CEO Goldrock Mines Corp. an Fortuna Silver Mines Inc. Zuvor war er auch CEO von Lithium One Inc., das mit Galaxy Resources Limited aus Australien (jetzt Allkem) fusionierte, um ein mehrere Milliarden Dollar schweres integriertes Lithiumunternehmen zu schaffen. Er war CEO von Potash One Inc., das 2011 von der K+S AG im Rahmen einer freundlichen Übernahme für 434 Millionen Dollar in bar akquiriert wurde. Herr Matysek war auch Mitbegründer und CEO von Energy Metals Corp., einem Uranunternehmen, das von einer Marktkapitalisierung in Höhe von 10 Millionen Dollar im Jahr 2004 auf etwa 1,8 Milliarden Dollar beim Verkauf im Jahr 2007 wuchs.